Τα νέα από το Πανεπιστήμιο Πατρών

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σήμερα Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 17.00 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, λόγω των μέτρων της πανδημίας Covid-19, η εκδήλωση του Πανεπιστημίου Πατρών για τον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών και της Ημέρας των Γραμμάτων.

Με τον χαιρετισμό του Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητή Χρήστου Ι. Μπούρα πραγματοποιήθηκε η έναρξη της εκδήλωσης. Ο Πρύτανης στο Χαιρετισμό του μεταξύ άλλων, επεσήμανε: «Σας καλωσορίζουμε σε αυτόν τον ιδιότυπο εξ’ αποστάσεως διαδικτυακό εορτασμό, από τον οποίο προφανώς λείπει η ζεστασιά και η αμεσότητα των ζωντανών παρουσιών, των εικόνων και των παραστάσεων, τόσο διαφορετικό από όλους τους αντίστοιχους εορτασμούς. Είναι γεγονός πως ζούμε μια πρωτόγνωρη εποχή. Μια εποχή που βάλλει κατά της υγείας και του κοινωνικού συνεκτικού ιστού. Την εποχή της πανδημίας του κορωνοϊού, που όλοι μαζί παλεύουμε, για τη λήξη της. Η επιστήμη και εμείς, με τη τήρηση των μέτρων προστασίας του εαυτού μας και ιδιαίτερα των συνανθρώπων μας θα τα καταφέρουμε. Το μήνυμα του έργου των Τριών Ιεραρχών, διαχρονικό έρχεται να δώσει κατευθύνσεις ειδικά σε αυτούς τους καιρούς. Μόνον το ελεύθερο πνεύμα απαλλαγμένο από στεγανά, ο πλούτος γνώσεων και η αγάπη, όταν το εγώ γίνεται εμείς, θα γίνει εφαλτήριο να περάσουμε τη δύσκολη διελκυστίνδα αυτής της εποχής και να προαχθεί ισόρροπα Παιδεία και Ηθική».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμής ένεκεν πραγματοποιήθηκε η απονομή τιμητικής πλακέτας εις μνήμην του προσφάτως εκλιπόντος πρώην Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου και Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Αθανασίου Σαφάκα.

Ως είθισται στον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών και της Ημέρας των Γραμμάτων πραγματοποιήθηκε και η απονομή των τιμητικών πλακετών και διπλωμάτων στα μέλη ΔΕΠ που αφυπηρέτησαν το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, 2019-20, ως αναγνώριση της μακρόχρονης προσφοράς τους στην Ανώτατη εκπαίδευση και της συμβολής τους στην ανάπτυξη του Ιδρύματος.

Τέλος, απονεμήθηκαν «Φοιτητικά Βραβεία Αριστείας» και οι τιμητικές διακρίσεις που συνοδεύονται από χρηματικά έπαθλα, στους αριστεύσαντες αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών το Ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Τα φοιτητικά βραβεία αριστείας απονεμήθηκαν με την ευγενική χορηγία των: «ALPHA BANK, ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ Α.Ε., Γ. ΚΑΦΕΤΖΗΣ – Ζ. ΤΑΣΣΙΝΗ Ο.Ε., ΔΕΔΔΗΕ, DIVICO SECURITY, DYNACOMP Α.Ε.Β.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, EUROBANK, ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. & ΣΙΑ Ε.Ε., ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε., ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, OCEANIC SECURITY Α.Ε, SCIENTACT A.E., SPACE HELLAS A.E., ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 80 άτομα μέσω της πλατφόρμας Zoom, και πραγματοποιήθηκαν, μέχρι την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, 1.700 προβολές μέσω της σελίδας του Πανεπιστημίου Πατρών στο Facebook.

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ 2ης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΩΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Σήμερα Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 αρχίζουν και ολοκληρώνονται αύριο 30 Ιανουαρίου οι εργασίες της 2ης Πανελλήνιας Συνάντησης των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας που διοργανώνει το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας. Συμμετέχουν οι πρόεδροι και των 13 Περιφερειών της χώρας, ο Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας Χρήστος Δήμας, ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Yossi Amrani, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Αθανάσιος Κυριαζής, καθώς και διακεκριμένοι καθηγητές και ερευνητές.

Στην εκδήλωση συμμετέχει ως ομιλητής και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητής Χ. Μπούρας με θέμα: «Η έρευνα στο Πανεπιστήμιο Πατρών», σήμερα Παρασκευή 29.1.2021.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΝΔΟΡΑΜΑ 20»

Ξεκινούν σήμερα Παρασκευή 29 Ιανουαρίου οι εργασίες του διήμερου Ενδοκρινολογικού Συνεδρίου «ΕΝΔΟΡΑΜΑ 20» που διοργανώνεται από την Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος & Πελοποννήσου και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρίας- Πανελλήνιας Ένωσης Ενδοκρινολόγων. Φέτος λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού το Συνέδριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά με ψηφιακή σύνδεση των ομιλητών και προέδρων και τους συμμετέχοντες να μπορούν να κάνουν live ερωτήσεις. Παράλληλα θα λειτουργεί ψηφιακή έκθεση χορηγών που θα παρέχει πολλές δυνατότητες ενημέρωσης, λήψης υλικού και επικοινωνίας με τους υπεύθυνους κάθε εταιρίας https://www.endorama.gr/.

Επίσης, στο πλαίσιο του συνεδρίου θα διεξαχθεί το πολιτιστικό ΕΝΔΟΡΑΜΑ -προσαρμοσμένο και αυτό στις νέες ανάγκες – με θέμα: «Οι πανδημίες στη ροή της ιστορίας» με ομιλία του καθηγητή κ. Αλέξη Μπένου και ψηφιακή έκθεση με φωτογραφίες και δημοσιεύματα από την πανδημία του 1918 στην Πάτρα.

Το πολιτιστικό ΕΝΔΟΡΑΜΑ θα προβάλετε μέσω του παρακάτω συνδέσμου χωρίς να απαιτείται εγγραφή την Παρασκευή 29/1.

Περισσότερα: https://www.endorama.gr/culture_endorama20 , & https://www.facebook.c…

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΩΣ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ

Μετά από απαίτηση του κοινού, η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών επαναλαμβάνει το διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: «Πως μιλάμε για την Αυτοκτονία», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου, στις 18:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι ομιλίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://socialwelfare.upatras.gr/diadiktyako-seminario-4-fevroyarioy-pos…

Ο σύνδεσμος παρακολούθησης του σεμιναρίου είναι ο παρακάτω:

https://upatras-gr.zoom.us/meeting/register/tJcsf-GorDgpGt2sIB5GVYGpGpsR…

Η παρακολούθηση είναι δωρεάν και θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ STEVEN HOLL ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΠΗΧΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαδικτυακή διάλεξη ενός κορυφαίου αρχιτέκτονα του οποίου το έργο έχει διαδραστική επίδραση παγκοσμίως και ταυτόχρονα διακεκριμένου μέλους της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, του Καθηγητή στη Μεταπτυχιακή Σχολή Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Columbia της Νέας Υόρκης Steven Holl, οργάνωσε και πραγματοποίησε την Τετάρτη 27.1.2021, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με τίτλο: «Air/Light/Greenspace: Post-COVID Architecture».

Τον ομιλητή προλόγισαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητής Χρήστος Μπούρας και ο Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Καθηγητής Γιάννης Αίσωπος.

Τη διάλεξη παρακολούθησαν 750 άτομα, 400 άτομα μέσω της πλατφόρμας Zoom του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, και 350 άτομα με live streaming μέσω της σελίδας Facebook του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: φοιτητές, καθηγητές, αρχιτέκτονες και γενικό κοινό από όλο τον κόσμο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το αρχιτεκτονικό έργο του γραφείου Steven Holl Architects στη Νέα Υόρκη έχει υλοποιήσει μεγάλο αριθμό έργων κτιρίων πολιτισμού, συγκροτημάτων γραφείων και κατοικιών αλλά και πανεπιστημιακών κτιρίων στις ΗΠΑ αλλά και διεθνώς, μεταξύ άλλων: την επέκταση του Museum of Fine Arts στο Χιούστον (2020), το Winter Visual Arts Building του Franklin & Marshall College στο Lancaster, Pennsylvania (2020), την επέκταση του REACH στο J.F. Kennedy Center for the Performing Arts στην Ουάσιγκτον (2019), τη Hunters Point Library στη Νέα Υόρκη (2019), τη Glassell School of Art στο Museum of Fine Arts στο Χιούστον (2018), το Lewis Arts Complex στο Πανεπιστήμιο Princeton (2017), το Visual Arts Building στο Πανεπιστήμιο της Iowa (2016), τον Horizontal Skyscraper στο Shenzhen της Κίνας (2009), το Συγκρότημα Linked Hybrid στο Πεκίνο (2009), τη Φοιτητική Εστία Simmons Hall του MIT στη Βοστώνη (2002) και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Kiasma στο Ελσίνκι (1998).

Το βίντεο της διάλεξης είναι διαθέσιμο στο: https://www.facebook.com/PatrasSchoolofArchitecture

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΑΛ

Την Πέμπτη 28.1.2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστου Μπούρα και του Αντιπρύτανη Οικονομικών και Προγραμματισμού Δημήτρη Σκούρα με τους Τομεάρχες του Κινήματος Αλλαγής κ.κ. Μαρίνο Σκανδάμη (Γραμματέα τομέα Προστασίας του Πολίτη) και της Ολυμπίας Λόη (Αναπληρώτρια Γραμματέα τομέα Τουρισμού), με αντικείμενο τη συζήτηση θεμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Σημαντικό έργο επιτελεί το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών (Π.Ε.Κ. Πανεπιστημίου Πατρών), που ιδρύθηκε το 2019 ( άρθρο 37 του Ν. 4610/2019) και λειτουργεί ως διακριτή ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος υποστηρίζοντας ουσιαστικά την αποστολή και την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πατρών. Στους βασικούς σκοπούς του Π.Ε.Κ. Πανεπιστημίου Πατρών περιλαμβάνονται:

η προαγωγή της διεπιστημονικής γνώσης, η ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,

η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των αποφοίτων του πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, καθώς και των διδακτόρων, σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές διεπιστημονικών γνωστικών κλάδων, οι οποίοι θεραπεύονται επιμέρους σε περισσότερα του ενός Τμήματα,

η διευκόλυνση του Πανεπιστημίου να ανταποκριθεί στην αποστολή του και ειδικότερα στα θέματα που αφορούν την ανάπτυξή του, το διεθνή χαρακτήρα του και την υποστήριξη των φοιτητών του,

η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, και

η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού διεθνώς και η διάδοση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας.

Το Π.Ε.Κ. Πανεπιστημίου Πατρών αποτελείται από εννέα (9) Ερευνητικά Ινστιτούτα:

Ερευνητικό Ινστιτούτο Κυτταρικών Θεραπειών

Ερευνητικό Ινστιτούτο Αρχαίου Θεάτρου

Ερευνητικό Ινστιτούτο Προηγμένων Τεχνολογιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης Κινδύνων

Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνητής Νοημοσύνης

Ερευνητικό Ινστιτούτο Υδρογονανθράκων

Ερευνητικό Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος

Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας

Ερευνητικό Ινστιτούτο Επιστημών της Θάλασσας

Ερευνητικό Ινστιτούτο Ιατρικής Ακριβείας

Περισσότερες πληροφορίες για το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο και τα επιμέρους Ερευνητικά Ινστιτούτα διατίθενται στην ιστοσελίδα: http://pek.upatras.gr/

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΚΕ ΕΤΟΥΣ 2021: ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ 7μελές ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ο προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ για το έτος 2021, μετά από ενέργειες εξορθολογισμού και περάτωσης έργων παλαιών ετών, είναι επαυξημένος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά κατά 34,06%. Οι κατηγορίες που χρηματοδοτούνται για το έτος 2021 αφορούν στους εξής βασικούς άξονες:

Λειτουργικές Ανάγκες Επιτροπής Ερευνών

Υποστήριξη Λειτουργίας Ιδρύματος &

Χρηματοδότηση δράσεων Έρευνας και Ανάπτυξης

Ο άξονας 3, καταγράφει σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά κατά 80,49%, διατηρώντας το σύνολο των δράσεων των προηγούμενων ετών και εντάσσοντας νέες δράσεις.