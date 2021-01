Η Λίβερπουλ τερμάτισε με ένα tweet την έννοια του fair play

Η Άστον Βίλα ήταν ανταγωνιστική απέναντι στη Λίβερπουλ με παίκτες από την Κ19 και την Κ23, με τους Reds να δείχνουν με ένα tweet μετά από το 4-1 πως ο σεβασμός θα κάνει πάντα τη διαφορά στον αθλητισμό (PHOTO).Το βράδυ της 8ης Ιανουαρίου του 2020 η Άστον Βίλα, ως οργανισμός, θα το θυμάται για πολλά χρόνια.

Τα πολλά κρούσματα κορονοϊού στην πρώτη ομάδα την ανάγκασαν να κατέβει στο ματς κυπέλλου με την Λίβερπουλ με ποδοσφαιριστές από την Κ19 και την Κ23, με τους Reds του Γιούργκεν Κλοπ να παίρνουν τη νίκη (4-1) και τους διαχειριστές των social media του συλλόγου να τερματίζουν την έννοια του fair play με ένα καταπληκτικό tweet τα μεσάνυχτα.

Everyone at @AVFCOfficial should be extremely proud of tonight’s performance. A great effort in tough circumstances 👏#AVLLIV | #FACup pic.twitter.com/70slJC7z70

— Liverpool FC (@LFC) January 8, 2021