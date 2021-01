ΗΠΑ: Οι ειδικές δυνάμεις εκκένωσαν το Καπιτώλιο – Στους δρόμους η Εθνοφρουρά – Δραματικό διάγγελμα Μπάιντεν

Η αστυνομία προχώρησε στην εκκένωση των γραφείων του Κογκρέσου, καθώς οι οπαδοί του Τραμπ κατεβαίνουν στο Κάπιτολ Χιλ για να διαμαρτυρηθούν για τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών του 2020. Οι διαδηλωτές παραβίασαν οδοφράγματα ασφαλείας περιμετρικά του Καπιτωλίου, ανέβηκαν στην κατασκευή που τοποθετήθηκε για την ορκωμοσία του Μπάιντεν, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters.

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun

This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN

— ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021