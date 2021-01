Η Ελλάδα και τα φαντάσματα της Ευρώπης

του Ηλία Θερμού

Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας – Εδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ολοκλήρωση και Εξωτερική Πολιτική

Όττο φον Μπίσμαρκ – Γερμανία

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ Χάικο Μάας

Η νέα αμερικανική διοίκηση του προέδρου Μπάιντεν ενδέχεται να επιστρέψει στην παραδοσιακή αντι-ρωσική πολιτική των Η.Π.Α., γεγονός που θα επαναφέρει την ψυχροπολεμική λογική “keep Germany down, keep Russia out”. Εάν αυτό συμβεί, η Γερμανία ίσως βρεθεί μπροστά στο δίλημμα της συμμετοχής της στο ΝΑΤΟ και στην αναθεώρηση της φιλο-τουρκικής της πολιτικής, εφόσον η Τουρκία συνεχίζει να συνεργάζεται με τη Ρωσία και το Ιράν, ιδιαίτερα στον τομέα του εξοπλισμού. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Γερμανία θα πιεστεί πολύ να αναζητήσει αγορές και ασφάλεια στην Ανατολή. Ίσως τότε η εναλλακτική της επιλογή θα είναι ο γαλλο-γερμανικός άξονας και η ενίσχυση της οικοδόμησης μια ενωμένης Ευρώπης.

29 Δεκεμβρίου 2020 Υπογραφή συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Βρετανίας και της Τουρκίας

Τώρα που η Μεγάλη Βρετανία αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη επανέλθει στην παραδοσιακή της πολιτική, με την υπογραφή μιας βρετανο-τουρκικής συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου, που υπογραμμίζει πώς οριοθετεί η Μεγάλη Βρετανία το εθνικό της συμφέρον, όπως έκανε και στο παρελθόν και καθόλη τη διάρκεια του Ανατολικού Ζητήματος, όταν προσεταιρίζονταν τα εδάφη που ανεξαρτοποιούνταν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως την Ελλάδα. Ταυτόχρονα όμως, έκανε μεγάλες επενδύσεις στην Τουρκία. Έτσι προσάρμοσε την πολιτική της μετά τη Συνθήκη των Σεβρών το 1920, όπως με κατάπληξη διαπίστωσαν οι Έλληνες τα δραματικά χρόνια της Μικρασιατικής Καταστροφής και αργότερα όσον αφορά το Κυπριακό Ζήτημα.

Ας ελπίσουμε ότι τώρα η Μεγάλη Βρετανία δεν θα ενθαρρύνει την αμερικανική κυβέρνηση Μπάιντεν να συνεχίσει μια αντι-ρωσική πολιτική, γεγονός που θα επαναφέρει τον Ψυχρό Πόλεμο μεταξύ Δύσης και Ρωσίας που θα συμπεριλάβει και την Κίνα, που σε λίγα χρόνια θα γίνει η πρώτη οικονομική δύναμη στον κόσμο.

