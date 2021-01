Χρυσές Σφαίρες: Τιμητικό βραβείο για την Τζέιν Φόντα

Η ηθοποιός Τζέιν Φόντα θα λάβει το τιμητικό βραβείο Σέσιλ ντε Μιλ (Cecil B. Demille) στις 78ες Χρυσές Σφαίρες, όπως ανακοίνωσε χθες η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλυγουντ (HFPA).

«Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, το εύρος της δουλειάς της Τζέιν αντικατοπτρίστηκε και στον αδυσώπητο ακτιβισμό της, χρησιμοποιώντας τη δυναμική της για να αντιμετωπίσει μερικά από τα πιο σημαντικά κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας», δήλωσε ο Πρόεδρος του HFPA Άλι Σαρ για την ηθοποιό.

«Το αναμφισβήτητο ταλέντο της την έχει τοποθετήσει στο υψηλότερο επίπεδο αναγνώρισης και ενώ η επαγγελματική της ζωή έχει πάρει πολλές στροφές, η ακλόνητη δέσμευσή της για την αλλαγή διατηρήθηκε» συμπλήρωσε.

Το βραβείο Cecille B. De Mille, το οποίο θα απονεμηθεί στην τελετή των Χρυσών Σφαιρών την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου, επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της HFPA και απονέμεται κάθε χρόνο σε ένα άτομο που έχει διαρκή επίδραση στη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Μεταξύ άλλων, έχουν τιμηθεί κατά το παρελθόν οι: Τομ Χανκς, Τζεφ Μπρίτζες, Τζόντι Φόστερ, Σοφία Λόρεν, Ρόμπερτ ντε Νίρο, Όντρεϊ Χέπμπορν και πολλοί άλλοι.

Κόρη του θρυλικού ηθοποιού Χένρι Φόντα, η Τζέιν Φόντα έχει βραβευτεί δύο φορές με βραβείο Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου (για το «Klute» το 1971 και για το «Coming Home» το 1978). Είναι επίσης παραγωγός και συγγραφέας.

Η 83χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός θα εμφανιστεί στη συνέχεια στην έβδομη και τελευταία σεζόν του Netflix, «Grace & Frankie», όπου συμπρωταγωνιστεί με τη Λίλι Τόμλιν. Η πιο πρόσφατη ταινία της, το «Book Club», όπου συμμετείχαν επίσης οι Νταϊάν Κίτον, Μέρι Στίνμπεργκεν και Κάντις Μπέργκεν, κυκλοφόρησε το 2018.

Έντονα πολιτικοποιημένη και υποστηρίκτρια του κινήματος κατά του Πολέμου στο Βιετνάμ κατά το παρελθόν, η Τζέιν Φόντα διακρίνεται για τη διαρκή ακτιβιστική της δράση και την ευαισθησία της σε θέματα περιβαλλοντικά και δικαιοσύνης. Το 2019 είχε συλληφθεί παραπάνω από μία φορές σε διαδηλώσεις στο Καπιτώλιο για την κλιματική αλλαγή.

Ηγείται, επί του παρόντος, του Fire Drill Fridays, ενός εθνικού κινήματος για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον επείγοντα χαρακτήρα της κλιματικής κρίσης. Το τελευταίο βιβλίο της, με τίτλο «What can I do? My Path From Climate Despair to Action», κυκλοφόρησε το περασμένο φθινόπωρο από την «Penguin Press».