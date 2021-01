Bίντεο: Η σωματική μεταμόρφωση του Shaquille O’ Neal

“An hour of workout a day, keeps the Barkley belly away” («μια ώρα γυμναστική την ημέρα, κρατά την κοιλιά του Barkley μακριά») λέει ο Shaq κάνοντας λογοπαίγνιο με τη σωματική διάπλαση του πρώην αντιπάλου του, Charles Barkley. Από τη συνέντευξή του μαθαίνουμε πως με εξαίρεση ορισμένα διαλείμματα για προπονήσεις στο UFC Performance Institute, το προπονητικό κέντρο των αθλητών του UFC, στην καθημερινότητα του προτιμά ένα απλό workout σε ένα γυμναστήριο με όργανα. Αναφέρει συγκεκριμένα πως: «όχι, δεν πάω σε cross-training, δε θέλω να έχω 5 γυμναστές πάνω από το κεφάλι μου. Προτιμώ το παραδοσιακό γυμναστήριο, με ασκήσεις cardio, θωρακικών, δικεφάλων, τρικεφάλων, πόδια και όλες τις υπόλοιπες μυικές ομάδες. Μου αρέσει και το jogging». Παράλληλα, μετά από κάθε προπόνηση του, καταναλώνει συμπλήρωμα διατροφής γνωστής εταιρείας, το οποίο απευθύνεται σε άντρες άνω των 40 ετών που αθλούνται καθημερινά.