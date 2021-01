Bίντεο: Επτά νέα διεθνή μουσεία

Το The New Hans Christian Andersen Museum ήταν προγραμματισμένο να ανοίξει τις πύλες του πέρυσι στην Odense της Δανίας, το νέο πλάνο θέλει να εγκαινιαστεί εφέτος. Σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό γραφείο Kengo Kuma and Associates, το μουσείο για τον πιο διάσημο Δανό συγγραφέα, έχει κεντρικό θέμα το δάσος, μιας και το δάσος παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στα παραμύθια του. Ένα μουσείο για μικρούς και μεγάλους.

Ολοκληρώνονται οι εργασίες για το M+, το εδώ και καιρό αναμενόμενο μουσείο σύγχρονης εικαστικής τέχνης στην West Kowloon Cultural District του Χονγκ Κονγκ.