Bίντεο: Ο Δαβίδ ξανά νικητής!

Βλέποντας δύο άνδρας να έχουν 45 κιλά διαφορά και να βάζουν δύναμη σε ένα γυμναστήριο, το λογικό είναι να βάλεις το… σπίτι σου σε αυτό που ζυγίζει περισσότερο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, αν έκανε κάποιος κάτι τέτοιο, θα έμενε άστεγος.

Και αυτό γιατί στην μία πλευρά ήταν ο Rahul Panicker που ζυγίζει 70 κιλά και είναι πρωταθλητής Ινδίας στην χειροπάλη και στην άλλη ο 115 κιλών bodybuilder, Larry Wheels. Εκ πρώτης όψεως λοιπόν, ο 27χρονος Αμερικάνος φαίνεται να έχει το προβάδισμα λόγω σωματικής ανάπλασης και βάρους.

Μάλιστα, στις πρώτες δύο μονομαχίες, επιβεβαιώνει αυτή την εκτίμηση, κάνοντας το 2-0. Κάπου εκεί όμως, ο Rahul Panicker αρχίζει να εκμεταλλεύεται την απίστευτη τεχνική του, να δουλεύει στην… ανατροπή του εις βάρος του σκορ και τελικά να την καταφέρνει, κερδίζοντας με 3-2.

The current 70kgs Indian National Arm Wrestling Champion, #RahulPanicker beat Larry Wheels, dubbed the world's strongest bodybuilder, in a Arm wrestling 🤼 supermatch. pic.twitter.com/BYA4FKZIQx

