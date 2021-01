Bίντεο: Αναστάτωση στους αστέρες του PornHub: Mastercard και Visa έκοψαν τις πληρωμές

At Visa, we are vigilant in our efforts to stamp out illegal activity on our network, and we encourage our financial institution partners to regularly review their merchants’ compliance of our standards on this and other platforms.

Μπορεί για τα μεγάλα ονόματα της ερωτικής βιομηχανίας, το πλήγμα να μην ήταν και τόσο μεγάλο, ωστόσο για αυτούς που ασχολούνται με τα live shows μέσω του συγκεκριμένου site και με την διάθεση συγκεκριμένου υλικού, αποτελεί ισχυρό χτύπημα.

Η Mary Moody ανήκει σε αυτή την κατηγορία και μιλώντας στο BBC επεσήμανε πως αρκετοί συνάδελφοί της, ζουν τις οικογένειες τους με το εισόδημα αυτό και το μπλοκάρισμα των συγκεκριμένων καρτών, τους δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα.

«Προσωπικά θα χάνω χιλιάδες δολάρια κάθε μήνα, αλλά θα ήθελα η προσοχή να πέσει σε αυτούς που θα χάσουν ένα εισόδημα που στήριζαν την διαβίωσή τους. Ειδικά τώρα στην πανδημία. Τα μοντέλα που δουλεύουν μέσω του Pornhub θα χάσουν πολλά χρήματα. Δεν είναι εύκολο να αλλάζεις πλατφόρμα και να πας κάπου αλλού», είπε μεταξύ άλλων.

The only way we can make a difference is if they hear our stories.

I'm begging you to make your own video and share it.

Don't let @Visa @Mastercard & @Discover censor our voices!#VisaVictims #MasterCensors pic.twitter.com/AXizJffidx

— Mary Moody🌿FREE ONLYFANS😛CB & Xbiz & PH 2020🏆 (@missmarymoody) December 18, 2020