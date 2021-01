«Sex and the City»: Το πρώτο τρέιλερ της επιστροφής

Οι τρεις εκ των τεσσάρων πρωταγωνιστριών του «Sex and the City», Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον και Κριστίν Ντέιβις, ανακοίνωσαν ότι έρχεται η αναβίωση της διάσημης τηλεοπτικής σειράς.

Αργά το βράδυ της Κυριακής 10 Ιανουαρίου, οι τρεις ηθοποιοί κοινοποίησαν στους λογαριασμούς τους στα social media το ίδιο βίντεο (με σκηνές από την πόλη της Νέας Υόρκης, χωρίς πλάνα με τις ίδιες) επιβεβαιώνοντας και επισήμως τις φήμες για νέα επεισόδια της σειράς στο HBO Max.

Ο τίτλος της σειράς δέκα επεισοδίων δεν θα είναι ωστόσο «Sex and the City» -γεγονός που δηλώνει ότι δεν πρόκειται για ένα κλασικό reboot- αλλά «And Just Like That…», αναφορά σε μία γωστή φράση της Κάρι Μπράντσο.

Η απουσία της Κιμ Κατράλ, που υποδύθηκε την Σαμάνθα Τζόουνς τόσο στην αρχική σειρά όσο και στις ταινίες που ακολούθησαν, είναι η έτερη μεγάλη αλλαγή, καθώς όπως είχε δηλώσει δεν την ενδιέφερε να επιστρέψει.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter «το ‘And Just Like That…’ παρακολουθεί τις φίλες Κάρι, Μιράντα και Σάρλοτ στα πενήντα τους».

Όπως δήλωσε η Σάρα Όμπρεϊ, επικεφαλής πρωτότυπου περιεχομένου στο HBO Max «μεγάλωσα με αυτούς τους χαρακτήρες και ανυπομονώ να δω πώς εξελίχθηκε η ιστορία τους σ′ αυτό το νέο κεφάλαιο».

Μετά τις έξι σεζόν από το 1998 έως το 2004, ακολούθησαν δύο ταινίες βασισμένες στη σειρά, το 2008 και το 2010. Ενώ η πρώτη ταινία έτυχε θερμής υποδοχής, δεν ίσχυσε το ίδιο και για τη δεύτερη. Η έντονη φημολογία περί τρίτης ταινίας το 2017, διαλύθηκε μετά τις δηλώσεις της Κιμ Κατράλ ότι δεν ενδιαφέρεται να επιστρέψει στη Σαμάνθα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία πρεμιέρας.