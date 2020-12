Βίντεο: Βρέθηκαν 100 κρανία από… ανθρωποθυσίες

Όπως αναφέρει το CNN, ανακαλύφθηκαν σε πύργο των Αζτέκων 119 κρανία παιδιών, ανδρών και γυναικών, που, πιθανότατα, προέρχονται από ανθρωποθυσίες!

Το κτίσμα στο οποίο ανακαλύφθηκαν τα κρανία λέγεται Huei Tzompantli. Σε άλλα τμήματά του που εξερευνήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια είχαν εντοπιστεί 484 ακόμη κρανία.

New sections of the tower at the capital’s Templo Mayor Aztec site include 119 skulls of men, women and children #Archaeology #Aztecs #MexicoCity https://t.co/ycx4M9e7AV

Tower of human skulls reveals grisly scale to archaeologists in Mexico City

Ο πύργος θεωρείται ότι αποτελεί ένα από τα επτά μνημεία με συλλογές κρανίων που βρίσκονταν στην πρωτεύουσα των Αζτέκων Tenochtitlan και χρονολογείται στα τέλη του 15ου με τις αρχές του 16ου μ.Χ. αιώνα.

Archaeologists have unearthed further sections of an Aztec tower of human skulls that was discovered beneath the centre of Mexico City, adding to the hundreds of skulls that have already been found at the site https://t.co/iQbLDNexmW

Τα κρανία που ανακάλυψαν τώρα οι αρχαιολόγοι θεωρούνται πως προήλθαν από εκτελέσεις στα πλαίσια ιεροτελεστιών προς τιμήν των θεών, ενώ ανάμεσά τους συγκαταλέγονται τουλάχιστον τρία κρανία που ανήκαν σε παιδιά, χαρακτηριστικά λόγω της μικρότερης οστικής τους δομής και των δοντιών, που βρίσκονταν ακόμη στο στάδιο της ανάπτυξης.

«Παρόλο που δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε εάν κάποιοι από αυτούς ήταν πολεμιστές, ενδέχεται πολλοί από αυτούς να ήταν αιχμάλωτοι προορισμένοι εξαρχής να θυσιαστούν», είπε ο αρχαιολόγος Raul Barrera, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.

This should be the emblem for "Indigenous People's Day"! @usccb

Blowing up the myth of the noble savage, one skull tower at a time…

Archaeologists have excavated more sections of an extraordinary Aztec tower of human skulls under the centre of Mexico City. pic.twitter.com/NwIDDQYOGz

— David Robert Gordon (@DavidRobertGor1) December 13, 2020