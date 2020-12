Βίντεο: Virtual συναυλία του Ζαν Μισέλ Ζαρ παραμονή Πρωτοχρονιάς

Ο διάσημος Γάλλος συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής Ζαν Μισέλ Ζαρ, θα παρουσιάσει ένα υπερθέαμα ήχου και εικόνας στην Παναγία των Παρισίων, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Στις 23:25 (ώρα Γαλλίας) το ψηφιακό ολόγραμμα του Ζαν Μισέλ Ζαρ θα εμφανιστεί στο κέντρο του καθεδρικού ναού, ενώ ο ίδιος θα παίζει ζωντανά μουσική σε στούντιο το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την εμβληματική Notre Dame.

Την ίδια στιγμή που ο συνθέτης θα παίζει κομμάτια από τα άλμπουμ του Εlectronica, Oxyzène και Equinoxe, ακτίνες λέιζερ θα φωτίζουν τον ναό, παίζοντας με τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και τα βιτρό.

Πρόκειται για έναν άθλο από τεχνικής άποψης, για την προετοιμασία του οποίου εργάστηκαν εκατό άνθρωποι.

Join me live from virtual Notre-Dame de Paris on New Years Eve.

Are you ready? 31/12/2020 – 23.25pm CET

Go to https://t.co/aQqQEjImUT for all info #WTTOS@Paris @QueFaireAParis@UNESCO pic.twitter.com/ZTwWbwCH3E

— Jean-Michel Jarre (@jeanmicheljarre) December 27, 2020