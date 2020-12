Βίντεο: Περιπετειώδης ήταν η προσπάθεια ενός Άγιου Βασίλη να μοιράσει γλυκά στα παιδιά

Άδοξο τέλος είχε προσπάθεια ενός άνδρα, να μοιράσει γλυκά στην περιοχή Rio Linda του Σακραμέντο.

Είχε ντυθεί Άγιος Βασίλης είχε ένα όχημα με αλεξίπτωτο, ρόδες και μηχανή και ήθελε να κάνει έκπληξη στους μικρούς.

Μόνο που η κατάληξη δεν ήταν αυτή που θα ήθελε.

Και αυτό γιατί το… πετούμενο όχημά του που ήθελε να μοιάζει με έλκηθρο, μπλέχτηκε στα καλώδια ρεύματος.

Through teamwork with @SacFirePIO & @SMUDUpdates the person was successfully rescued from the aircraft into power lines in #RioLinda pic.twitter.com/UmxNRwrJJV

— Metro Fire of Sacramento (@metrofirepio) December 20, 2020