Βίντεο: Ο Μπομπ Ντύλαν πούλησε τα δικαιώματα των τραγουδιών του

Μετά από πενήντα οκτώ χρόνια καριέρας, περισσότερα από 600 τραγούδια και ένα βραβείο Νόμπελ, η καλλιτεχνική και οικονομική αξία της συλλογής των τραγουδιών του Μπομπ Ντύλαν αυξήθηκε με ιλιγγιώδεις ρυθμούς.

Τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, η Universal Music Publishing Group ανακοίνωσε ότι υπέγραψε μια συμφωνία-ορόσημο για την εξαγορά των δικαιωμάτων όλων των τραγουδιών του Μπομπ Ντίλαν – συμπεριλαμβανομένων των κλασικών που άλλαξαν τον κόσμο, όπως το «Blowin ’in the Wind», «The Times They Are A-Changin» και «Like a Rolling Stone»- σε μια από τις μεγαλύτερες εξαγορές πνευματικών δικαιωμάτων στο χώρο της μουσικής.

Η συμφωνία, η οποία καλύπτει ολόκληρη την καριέρα του Ντίλαν, από τα πρώτα του τραγούδια μέχρι το τελευταίο του άλμπουμ, «Rough and Rowdy Ways», επιτεύχθηκε απευθείας με τον ίδιο.

Το ακριβές ποσόν δεν αποκαλύφθηκε, αλλά εκτιμάται σε περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια (247 εκατομμύρια ευρώ).

«Δεν είναι μυστικό ότι η τέχνη του να μπορείς να γράφεις τραγούδια αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για την δημιουργία σπουδαίας μουσικής, όπως δεν αποτελεί μυστικό ότι ο Μπομπ Ντίλαν είναι ένας από τους σπουδαιότερους δημιουργούς αυτής της τέχνης», δήλωσε ο Λούσιαν Γκρέιντζ, διευθύνων σύμβουλος της Universal Music Group, στη δήλωση με την οποία στην ουσία ανακοινώθηκε η συμφωνία.

Ο Τζόουντι Γκέρσον, διευθύνων σύμβουλος του τμήματος εκδόσεων της Universal, πρόσθεσε: «Το να εκπροσωπείς το σύνολο της δουλειά ενός από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς όλων των εποχών -του οποίου η πολιτιστική σημασία δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί – δεν είναι μόνο προνόμιο, είναι και ευθύνη».

Μέχρι στιγμής ο Μπομπ Ντίλαν δεν έχει προβεί σε κάποια δήλωση.