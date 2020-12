Βίντεο: Φώκιες απειλούμενου είδους ξεβράστηκαν νεκρές στην Κασπία

Τουλάχιστον 272 φώκιες ενός απειλούμενου είδους βρέθηκαν νεκρές τις τελευταίες ημέρες σε παραλίες της Κασπίας Θάλασσας, στη δημοκρατία του Νταγκεστάν στη Ρωσία.

Οι φώκιες εντοπίσθηκαν στο διάστημα μεταξύ 6 και 10 Δεκεμβρίου από εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αλιείας που έκαναν έρευνες στην παραλία, μήκους 100 χιλιομέτρων που εκτείνεται από την πρωτεύουσα του Νταγκεστάν, Μαχατσκαλά έως την περιοχή Σουλάκ (στο βόρεια κατεύθυνση) και από την Μαχατσκαλά έως την περιοχή Σαμούρ (νότια κατεύθυνση) στο διάστημα από τις 6 έως τις 10 Δεκεμβρίου.

«Δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο να βρεθούν και άλλες φώκιες, καθώς οι φώκιες που βρέθηκαν είναι αυτές που ξεβράσθηκαν στις ακτές και στην περιοχή που ερευνάτο», δήλωσε η τοπική εκπρόσωπος της Ρωσικής Υπηρεσίας Αλιείας, προσθέτοντας ότι οι περισσότερες νεκρές φώκιες εντοπίσθηκαν στο τμήμα από την Μαχατσκαλά έως τις εκβολές του ποταμού Σουλάκ.

Η ίδια δήλωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ μελετώνται τα αίτια των μαζικών θανάτων των θαλασσίων αυτών ζωών, από επιστήμονες του Εθνικού Ινστιτούτου αλιείας και ωκεανογραφίας. Στο Νταγκεστάν έφθασε ομάδα επιστημόνων της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών για να ερευνήσουν τα αίτια των μαζικών αυτών θανάτων.

Ο θάνατος τους μπορεί να οφείλεται σε «διαφορετικές εξωγενείς αιτίες» ή «σε μια μολυσματική νόσο», «ιογενούς ή βακτηριογενούς προέλευσης σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες, καθώς μέχρι να εντοπισθούν νεκρές οι φώκιες, όλο το προηγούμενο διάστημα και επί 15 ημέρες επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες με θυελλώδεις ανέμους, ανέφερε το γραφείο τύπου της Ρωσικής Υπηρεσίας Αλιείας.

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από τη Ρωσική Υπηρεσία Αλιείας δείχνουν ότι πολλά νεκρά ζώα ξεβράστηκαν στην παραλία.

Η Κασπία Θάλασσα, η μεγαλύτερη κλειστή θάλασσα στον κόσμο, συνορεύει με πέντε χώρες: τη Ρωσία, το Ιράν, το Καζακστάν, το Τουρκμενιστάν και το Αζερμπαϊτζάν.

Η φώκια της Κασπίας είναι το μοναδικό θηλαστικό που ζει στην Θάλασσα της Κασπίας. Το 2008 η Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN), την χαρακτήρισε ως απειλούμενο είδος. Το 2015 το Νταγκεστάν ενέκρινε συγκεκριμένο πρόγραμμα για την προστασία του εν λόγω είδους. Το 2020 η φώκια της Κασπίας συμπεριελήφθη στο Κόκκινο βιβλίο της Ρωσίας, στο οποίο στοιχειοθετούνται πληροφορίες για τα απειλούμενα είδη στην επικράτεια της.

Στις αρχές του 20ου αιώνα, υπήρχαν στην περιοχή της Κασπίας περισσότερες από ένα εκατομμύριο φώκιες (Pusa caspica), ενώ σήμερα υπάρχου, μόνο 68.000, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN), η οποία θεωρεί ότι είναι απειλούμενο είδος.

Το θηλαστικό αυτό που υπήρξε μέχρι πρόσφατα θύμα των κυνηγών φώκιας, έχει μετατραπεί πλέον σε θύμα της βιομηχανικής ρύπανσής που το καθιστά ιδιαίτερα στείρο.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα για την προστασία του περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών, η Κασπία «υποφέρει από ένα τεράστιο φορτίο ρύπανσης που προκαλείται από την εξόρυξη και τη διύλιση πετρελαίου, τις υπεράκτιες πετρελαιοπηγές, τα ραδιενεργά απόβλητα από πυρηνικούς σταθμούς και τις τεράστιες ποσότητες ακατέργαστων λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων».

Εκτός όμως από τη βιομηχανική ρύπανση, η μοναδική χλωρίδα και πανίδα που διαθέτει, υφίσταται επιπτώσεις από την πτώση της στάθμης της θάλασσας, την οποία προκαλεί η κλιματική αλλαγή.

On the coast between Makhachkala and the Caspian sea, 17 dead red book seals were found. The animals died at sea and were washed ashore by the storm. The reason for the death of seals may be Chinese plastic nets used by poachers, or pollution of the water area.

