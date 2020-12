Βίντεο: Εντυπωσιακό βίντεο δείχνει κτίριο να προχωράει αργά…

Οι κάτοικοι της Σαγκάης που περνούσαν από την ανατολική συνοικία Χουανγκπού της πόλης τον Οκτώβριο ίσως έπεσαν πάνω σε ένα, αν μη τι άλλο, ασυνήθιστο θέαμα: ένα κτίριο που πήγαινε «βόλτα».

Ενα δημοτικό σχολείο, ηλικίας 85 ετών, σηκώθηκε – στο σύνολό του – και μετεγκαταστάθηκε σε απόσταση 62 μέτρων από το σημείο όπου βρισκόταν, με τη χρήση μιας νέας τεχνολογίας που ονομάστηκε «μηχανή βαδίσματος».

An 85-year-old 5-story building in Shanghai has been lifted off the ground, in its entirety, and relocated using new technology dubbed the "walking machine".

