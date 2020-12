Βίντεο: Η ευχή της Μαράια Κάρεϊ έγινε πραγματικότητα μετά από 26 χρόνι

💣💥 @MariahCarey 's #AllIWantForChristmasIsYou is currently No.1 🏅in Austria, Germany, Holland, Italy, Norway & UK.

🎆 Well done European fans!🐑 🎇

Το κλασικό πλέον χριστουγεννιάτικο τραγούδι της Μαράια Κάρεϊ «All I Want For Christmas Is You» κατέκτησε για πρώτη φορά την κορυφή των ευρωπαϊκών charts, 26 ολόκληρα χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

Άλλωστε, πρόκειται για το τραγούδι που της χάρισε τον τίτλο της «βασίλισσας των Χριστουγέννων».

Σύμφωνα με τη βρετανική έκδοση της HuffPost, το «All I Want For Christmas Is You» έχει κάνει 1,24 εκατομμύρια καθαρές πωλήσεις, γεγονός που το καθιστά το 84ο τραγούδι με τις καλύτερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Official Charts Company.

«Πραγματικά, ένα από τα καλύτερα τραγούδια που δεν ήταν ποτέ νούμερο ένα, έφτασε τελικά στην πρώτη θέση», δήλωσε ο Σκοτ Μιλς στο The Official Chart show του BBC Radio 1.