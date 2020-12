Βίντεο: Χταπόδια παίζουν ξύλο με τα ψάρια!

Ένα χταπόδι ρίχνει μπουνιές. Μόνο και μόνο το άκουσμα αυτής της πρότασης, φτάνει για να προκαλέσει σε όλους μεγάλη εντύπωση.

Και όχι άδικα, καθώς ελάχιστοι έχουν εικόνα για τις δυνατότητες που έχει το συγκεκριμένο μαλάκιο.

Ο Eduardo Sampaio όμως, πρόσφατα έγραψε μία έρευνα για αυτό στο « Ecological Society of America», καταγράφοντας την συμπεριφορά και τις κινήσεις χταποδιών από το 20018 έως και το 2019 στα νερά της Αιγύπτου και του Ισραήλ.

Octopuses punch fishes. YES. OCTOPUSES. PUNCH. FISHES!!

Our new paper is out on @ESAEcology, showing that octos express this behavior during collaborative hunting with other fishes. This was probably the most fun I had writing a paper. Ever! (small 🧵)https://t.co/Vwg9BoaSUo pic.twitter.com/PIYuVXpM9t

