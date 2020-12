Βίντεο: Αναδημιούργησαν τα πλακάκια του ναού όπου περπάτησε ο Ιησούς και έδιωξε τους εμπόρους

Όταν ο Ιησούς περπατούσε στον αρχαίο εβραϊκό ναό στην Ιερουσαλήμ, τα πόδια του πατούσαν σε λαξευμένα πλακάκια, που ήταν γεωμετρικά σχεδιασμένα, λαμπερά και ζωγραφισμένα στο χέρι.

Αυτό πιστεύουν Ισραηλινοί αρχαιολόγοι, οι οποίοι, βασισμένοι σε λείψανα και ιστορικά κείμενα, έχουν αναδημιουργήσει το ιερό δάπεδο, ώστε να μπορεί κανείς να το δει σήμερα!

«Κάναμε ακόμη και τις γρατσουνιές και κάθε είδους σημάδια, για να έχουμε την ίδια εμφάνιση με εκείνη την εποχή», δήλωσε ο αρχαιολόγος Assaf Avraham στο Reuters.

Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς πήγε στον ναό ως αγόρι για προσκύνημα και σπουδές και, ως παλαιότερος ιεροκήρυκας, οργισμένος έδιωξε τους εμπόρους που βρίσκονταν εκεί. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη τον περιγράφει να «περπατάει στον ναό, στη στοά του Σολομώντα». Λέει συγκεκριμένα το Ιω 2, 14: «Μέσα στον περίβολο του ιερού (Ναού) βρήκε αυτούς που πουλούσαν βόδια, πρόβατα και περιστέρια για τις θυσίες, και τους αργυραμοιβούς καθιστούς πίσω από τους πάγκους. Τότε έφτιαξε ένα μαστίγιο από σχοινιά και τους έβγαλε όλους έξω από τον περίβολο του Ναού, μαζί και τα πρόβατα και τα βόδια, και έριξε καταγής τα νομίσματα των αργυραμοιβών, και αναποδογύρισε τους πάγκους. Και είπε σε αυτούς που πουλούσαν τα περιστέρια: “Πάρτε τα αυτά από εδώ, μην κάνετε εμπορικό κατάστημα το σπίτι του Πατέρα μου».

