Βeaute στον καιρό του κορονοϊού

Η γιαγιά μου ίσως πίστεψε όταν πήγε στα γενέθλιά της η κομμώτρια, ότι θα γίνει καλά. Και ίσως να το πιστέψαμε όλοι όσοι την είδαμε εκείνη τη μέρα φτιασιδωμένη. Μια πλάνη -θα πείτε- είναι η φρεσκοκουρεμένη κουπ και το χτένισμα, γιατί δεν αλλάζει δα και τίποτα, ε; Εγώ πάντως λέω, μην κρίνουμε όσες και όσους έχουν ήδη κλείσει το ραντεβού και με τον ένα γοφό κάθονται ήδη στην καρέκλα του λουτήρα. Γιατί με ένα σενιάρισμα το lockdown μπορεί να μην αλλάζει, ούτε και ο ζόφος τριγύρω. Ίσως αλλάζει μέσα μας κάτι όμως. Μας κάνει να νιώθουμε πιο δυνατοί. Συνεχιστές μια κανονικής καθημερινότητας. Αυτός είναι και ο σκοπός μας μέσα σε αυτή τη σουρεαλιστική συνθήκη. Να συνεχίσουμε και να κερδίζουμε πονηρούς αντιπάλους όπως την παραίτηση, την αδρανοποίηση, την κατάθλιψη. Όπως είπε και η Θέλμα στη Λουίζ πριν από τη βουτιά στο κενό: Let’s not give up, let’s keep going”.