Το τατουάζ του Snik στην πλάτη του προκάλεσε πυρετό (βίντεο)

Το τατουάζ

Το σχέδιο που έκανε και με το οποίο κάλυψε όλη την πλάτη του, το είχε αποκαλύψει πριν από μερικές ημέρες στο Instagram.

Πρόκειται για μία νεκροκεφαλή, την οποία μπορείτε να δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες.





Τα βραβεία

Αξίζει να σημειώσουμε πως στα χθεσινά Mad Awards, ο Snik κέρδισε δύο βραβεία, όπως αποκάλυψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagra,γράφοντας: «VMA Best male modern / video of the year. Thank you fam. 5 nominations 2 awards this year». Αυτά μάλιστα έρχονται λίγες μέρες μετά την ανάδειξή του ως ο επιτυχημένος καλλιτέχνης του Spotify στην Ελλάδα.