Συνεχίζει με εορταστικό online πρόγραμμα η Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Με γιορτινό πρόγραμμα συνεχίζει η Ταινιοθήκη της Ελλάδος τις προβολές της στην πλατφόρμα online.tainiothiki.gr.

Από τις 24 Δεκεμβρίου έως τις 10 Ιανουαρίου και με εισιτήριο 3 ευρώ, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν online επιλογές από τους θησαυρούς της Ταινιοθήκης και συγκεκριμένα τους «Απάχηδες των Αθηνών» (1930) και, μαζί, ως δώρο, τις «Περιπέτειες του Βιλλάρ» (1924) (οι δύο ταινίες θα είναι διαθέσιμες για όλους χωρίς geo-blocking).

Το εορταστικό αφιέρωμα της Ταινιοθήκης περιλαμβάνει, επίσης, σινεφίλ ταινίες από τον σύγχρονο κινηματογράφο, με έξι ξεχωριστές κινηματογραφικές δημιουργίες, σε συνεργασία με τη Weirdwave.

Πρόκειται για ταινίες μυθοπλασίας από το 1978 έως το 2017, που ξεχωρίζουν θεματικά και αισθητικά. Έρχονται από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ (Κάνες, Βενετία, Βερολίνο, Τορόντο, Λοκάρνο) και κάποιες έχουν σημαντικές διακρίσεις στις αποσκευές τους, όπως Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας: Ποίηση χωρίς τέλος (Endless Poetry) του Αλεχάντρο Χοδορόφσκι (Γαλλία-Χιλή), Λουλούδια (Loreak) των Τζον Γαράνιο και Χοσέ Μαρί Γενάγα (Ισπανία), Ζάμα (Zama) της Λουκρέσια Μαρτέλ (Αργεντινή), Επίσημη Ιστορία (The Official Story) του Λουίς Πουέντζο (Αργεντινή), Η πιο Ευτυχισμένη Μέρα στη Ζωή του Όλλι Μάκι (The Happiest Day in the Life of Olli Maki) του Γιούχο Κουοσμάνεν (Φινλανδία) και η κλασική ταινία Η Χρονιά με τα 13 Φεγγάρια (In a Year with 13 Moons) του Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ (Γερμανία).