Ο “πόλεμος” της Τουρκίας κατά του Ελληνισμού και η Τελωνειακή Ένωση ΕΕ-Τουρκίας

του Κώστα Μαυρίδη

Ευρωβουλευτή (ΔΗΚΟ – S&D), Προέδρου της Πολιτικής Επιτροπής για την Μεσόγειο

Το νεο-οθωμανικό καθεστώς στην Τουρκία έχει εντατικοποιήσει τα τελευταία χρόνια τον υβριδικό πόλεμο εναντίον Κύπρου και Ελλάδας. Πέρα από την συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή και τις παρανομίες στην Αν. Μεσόγειο με εισβολή στην Κυπριακή ΑΟΖ και την παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας (που η Αθήνα διατυμπάνιζε ότι δεν θα επιτρέψει αλλά περιορίστηκε να … παρακολουθεί), η Τουρκία χρησιμοποιεί κάθε είδους εργαλείο για να πλήξει τον Ελληνισμό. Από την εργαλειοποίηση των μεταναστών και τζιχαντιστών ως ”όπλου”, τον εποικισμό των κατεχόμενων και ελεύθερων περιοχών στην Κύπρο, το οικονομικό εμπάργκο κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας κ.ά.

Η Τελωνειακή Ένωση ΕΕ-Τουρκίας είναι μια διμερής συμφωνία που διέπει το εμπόριο και αφορά προϊόντα για τα οποία δεν επιβάλλεται οποιοσδήποτε δασμός (φορολογία), ούτε περιορισμός στην ποσότητα των εξαγωγών.Πρόκειται για ένα προνομιακό καθεστώς εμπορίου που παρέχει η ΕΕ (ως σύνολο αγοράς) προς την Τουρκία, καθιστώντας την έτσι μέρος του τομέα αυτού στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Λόγω αυτού του προνομίου και λόγω μεγέθους, η ΕΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο με διαφορά εισαγωγέα τουρκικών προϊόντων! Από τα κράτη της ΕΕ, μέγιστο όφελος αποκομίζει η Γερμανία, αφού η Τουρκία εξάγει σε όλη την Ευρώπη, αλλά στην Τουρκία εξάγει κυρίως η Γερμανία και μερικά άλλα κράτη.

Από την Συμφωνία Τελωνειακής Ένωσης προκύπτουν από το 2005 σοβαρέςνομικές υποχρεώσεις της Τουρκίας προς την ΕΕ που αφορούν την Κυπριακή Δημοκρατία, τις οποίες αρνείται να εκπληρώσει π.χ. ασκεί εμπάργκο κατά των κυπριακών εταιρειών (π.χ στις αερομεταφορές), λειτουργεί παράνομα αεροδρόμιο, αρνείται την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας κ.ά.Ουδέποτε όμως η Κυπριακή Κυβέρνηση κατάγγειλε τις παραβιάσεις αυτές,ούτε προσέφυγε σε οποιοδήποτε διαιτητικό ή δικαστικό μέσο, ως εάν να μην είμαστε μέλος της ΕΕ. Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινήθηκε εναντίον της Τουρκίας, αφού «βολεύεται» με την στάση μας. Ωστόσο, η Τουρκία προσέφυγε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, όταν έκρινε πως επηρεάζονται δυσμενώς οι εξαγωγές χάλυβα, και επιπλέον ζητά επίμονα την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης.

Σε «κείμενο πολιτικής», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το από το Centre for Applied Turkey Studies και το German Institute for International and Security Affairs, αναδεικνύεται η σημασία της αναβάθμισης της Τελ. Ένωσης Ε.Ε.-Τουρκίας,διότι ”μπορεί να ωφελήσει την ΕΕ με ενίσχυση της πολιτικής της επιρροής στην Τουρκία”. Τέτοια επιχειρηματολογία είναι αναμενόμενη από την Τουρκία, αφού την ευνοεί. Όμως, το ”κείμενο πολιτικής,” υπογράφουν δύο μέλη του Αθηναϊκού ΕΛΙΑΜΕΠ (Π. Τσάκωνας και Αθ. Μανής). Αυτό είναι το…. βάθος της πολιτικής σκέψης της αθηναϊκής ελίτ, καθώς δίνουμε την πανεθνική μάχη για επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία, που αφορά και την Τελωνειακή Ένωση.