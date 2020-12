Παρί – Μπασάκσεχιρ: Aποχώρησαν οι Τούρκοι, επειδή ο «τέταρτος» αποκάλεσε «νέγρο» τον βοηθό προπονητή, Γουεμπό!

Απίστευτο και πρωτόγνωρο στην ιστορία του Champions League αυτό που συνέβη στο Παρί-Μπασακσεχίρ, καθώς η δεύτερη αποχώρησε από το γήπεδο. Στο 18′ της αναμέτρησης ο διαιτητής πήγε στον βοηθό προπονητή των Τούρκων, Πιερ Ουεμπό και τον απέβαλε, επειδή ο τελευταίος φώναζε προς κάθε κατεύθυνση. Ο Ουεμπό είχε γίνει έξαλλος, ισχυριζόμενος ότι ο τέταρτος διαιτητής, Κονσταντίν Κολτσέσκου, αποκάλεσε “νέγρο” κάποιον στον πάγκο της Μπασακσεχίρ.

Αρχικά φάνηκε το σχόλιο να πήγαινε στον Ουεμπό. Με την αποβολή του η Μπασακσεχίρ πήρε την απόφαση να φύγει από το γήπεδο και ακολούθησε και η Παρί. Στη συνέχεια και σύμφωνα με ρουμανικά δημοσιεύματα, ο τέταρτος διαιτητής αυτό που έκανε, ήταν να δείξει στον διαιτητή τον Ντεμπά Μπα, που καθόταν στον πάγκο και για τους εξηγήσει ποιον εννοούσε, είπε “τον μαύρο” (σ.σ.: στα ρουμανικά η λέξη μαύρος προφέρεται… νέγκρου”.

Σε όλο αυτό το αλαλούμ, κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτά είναι τα δύο σενάρια και αναμένουμε τι θα γίνει τελικά με το παιχνίδι, που διεκόπη και δεν υπάρχει πληροφορία για το εάν θα συνεχιστεί πώς και πότε…

Ο Ουεμπό, πάντως, φωνάζει «What is the negro?» και «Who is the negro?» επανειλλημένως προς τον Ρουμάνο τέταρτο διαιτητή προτού αποβληθεί