Πανεπιστήμιο Πατρών: Σημαντική διάκριση σε Παγκόσμιο Φεστιβάλ Αρχιτεκτονικής!

Mετά από διαγωνιστική διαδικασία με υποψηφιότητες από ερευνητικές ομάδες από όλον τον κόσμο, απονεμήθηκε σε διαδικτυακή τελετή στις 2 Δεκεμβρίου σε ερευνητική ομάδα με επιστημονική υπεύθυνο την Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Αικατερίνη Λιάπη, τo Water Research Prize, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Φεστιβάλ Αρχιτεκτονικής (World Architecture Festival, WAF) του 2020. Τα άλλα μέλη της ερευνητικής ομάδας είναι ο κ. Ιωάννης Συμπέθερος, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΠΑΔΑ και η κ. Κύρα Παπανικολάου, υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 στερλινών, με χορηγό τη GROHE, ως υποστήριξη της υλοποίησης της ερευνητικής πρότασης. Το αντικείμενο της πρότασης ήταν η ανάπτυξη ενός αναρτώμενου, αρθρωτού και ελαφρού συστήματος όψης κτιρίων για δροσισμό μέσω εξάτμισης, με τη χρήση αποθηκευμένου νερού βροχής (a suspended, modular and lightweight building facade system for evaporative cooling, using harvested rainwater).

Μερικά από τα σχόλια των κριτών ήταν: «… η βραβευθείσα πρόταση χρησιμοποιεί ένα έξυπνο συνδυασμό περιβαλλοντικού σχεδιασμού και σχεδιασμού προϊόντος, και προωθεί με ουσιαστικό τρόπο τη βιωσιμότητα σε πυκνά αστικά περιβάλλοντα», «..αποφασίσαμε ως κριτική επιτροπή ότι αυτή η πρόταση ήταν άξιος νικητής επειδή εκμεταλλεύεται τον πολύτιμο υδατικό πόρο με δημιουργικό τρόπο και προωθεί τη βιωσιμότητα μέσω μιας οπτικά εντυπωσιακής όψης».

Η παραπάνω ερευνητική ομάδα ασχολείται γενικότερα με θέματα βιώσιμης διαχείρισης νερού βροχής σε αστικά οικοδομικά τετράγωνα με στόχο τη βελτίωση του αστικού υδρολογικού κύκλου και μικροκλίματος, προωθώντας σχεδιαστικές προτάσεις που οδηγούν σε πόλεις που σέβονται το νερό (water sensitive cities), με χρηματοδότηση από το ΕΛΙΔΕΚ και το Ίδρυμα Ωνάση. Περισσότερες πληροφορίες για το βραβείο στην ακόλουθη διεύθυνση: https://researchprogramme. worldarchitecturefestival.com/ 2020-winner

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών συγχαίρει την ερευνητική ομάδα για την σημαντική αυτή διάκριση, η οποία αποτελεί αναγνώριση του επιστημονικού έργου που πραγματοποιείται στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και προβάλλει με τον καλύτερο τρόπο το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το Πανεπιστήμιο Πατρών στο Διεθνή Επιστημονικό χώρο.