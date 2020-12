Παράνομες οι στάσεις εργασίας της ΠΟΕ-ΔΟΥ

Άμεση ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

Υπουργείο Εργασίας: Εγκρίθηκε η αποζημίωση ειδικού σκοπού σε 328.360 δικαιούχους

Ν. Φαρμάκης: «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πανεπιστήμιο: Μια σχέση win – win που πρέπει να αγκαλιάσει το σύνολο της Δυτικής Ελλάδας»

Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών για κατάρτιση, εκπαίδευση και εύρεση εργασίας Utilization of digital technologies for training, education and work

Κλειστά από σήμερα τα χερσαία Βόρεια σύνορα της Ελλάδας λόγω κορωνοϊού

Η Ομοσπονδία Γονέων Δυτικής Ελλάδας για την τηλεκπαίδευση

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους παραγωγούς της ποικιλίας ελιάς

Συνάντηση εργασίας του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών