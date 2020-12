Netflix: Oι 10 σειρές και ταινίες που προτίμησαν οι Έλληνες το 2020

Το 2020 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για όλους κι ο κόσμος που βρέθηκε σε καραντίνα κατέφυγε στο Netflix για να περάσει ευχάριστα και να ξεχαστεί.

Οι συνδρομητές της πλατφόρμας θα έχουν παρατηρήσει ήδη ότι κάθε ημέρα το Netflix παρουσιάζει σε ξεχωριστή ενότητα στο μενού, τις τάσεις της χώρας που βρίσκεται ο κάθε χρήστης.

Το site Flixpatrol καταγράφει καθημερινά τα Top 10 όλων των χωρών που είναι διαθέσιμο το Netflix και τα αποτελέσματα στο τέλος της χρονιάς είναι πράγματι εντυπωσιακά.

Τι παρακολουθήσαμε όμως στην Ελλάδα τη χρονιά που φεύγει; Ποιες σειρές και ταινίες… τίμησαν οι Έλληνες;

Το Top 10 των τηλεοπτικών σειρών στην Ελλάδα

10. Dark

9. The Umbrella Academy

8. Locked Up

7. The Last Dance

6. Snowpiercer

5. Lucifer

4. Dark Desire

3. Cobra Kai

2. Emily in Paris

1. The Queen’s Gambit