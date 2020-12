Μια φορά κι έναν καιρό ήταν τα παραμύθια των αδερφών Γκριμ

της Γιώτας Χουλιάρα

Οι Γκριμ κέρδισαν τη φήμη τους για τη συλλογή ιστοριών από τους αγρότες, αν και πολλές ιστορίες προέρχονταν από τις επαφές που είχαν με αριστοκρατικές οικογένειες, οι οποίες τους μετέφεραν ιστορίες και παραμύθια του Μεσαίωνα. Ο Βίλχελμ, επίσης, συγκέντρωσε μια σειρά από ιστορίες χάρη στη φιλία του με τον Βαρόνο Αμπενμπούργκ τον οποίο είχε επισκεφθεί το 1811 στη Βεστφαλία, όπου άκουσε ιστορίες από τον κύκλο φίλων του. Ο Βαρόνος ήταν γνωστός συλλέκτης λαϊκών τραγουδιών της εποχής. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης του, ο Βίλχελμ συγκέντρωσε ιστορίες και παραμύθια από Ουγενότους. Οι Ουγενότοι /Huguenots (Les Ηuguenots στα γαλλικά) ήταν μέλη της Προτεσταντικής Μεταρρυθμισμένης Εκκλησίας της Γαλλίας κατά τον 16ο έως τον 18ο αιώνα, γνωστοί και ως Γάλλοι Καλβινιστές. Ο γαλλικός αυτός όρος (Les Ηuguenots ) χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τους Γάλλους αριστοκράτες που εμπνεύστηκαν από τα γραπτά του Ιωάννη Καλβίνου και ασπάστηκαν τον προτεσταντισμό. Είναι πολύ πιθανό οι Huguenots να ήταν εξοικειωμένοι με τις ιστορίες του Περώ. Επίσης, είναι πιθανό μέσα από τις αφηγήσεις τους να μετέφεραν τα βιώματά τους από τους Γαλλικούς θρησκευτικούς πολέμους (1562–1598) και κυρίως από τη Νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου που ήταν η αφετηρία για την σφαγή χιλιάδων Ουγενότων πολιτών (οι διάφορες εκτιμήσεις κυμαίνονται ευρέως από 5.000 έως 100.000) από τους Καθολικούς Γάλλους.

Το πρώτο βιβλίο των αδερφών Γκριμ έβριθε τρομακτικών και αφάνταστα νοσηρών περιγραφών. Επομένως, δεν είχε την αναμενόμενη επιτυχία κι έτσι ο Βίλχελμ επεξεργάστηκε και πάλι τις ιστορίες, δίνοντας τους μια περισσότερο συναισθηματική διάσταση. Για παράδειγμα, οι κακές μανάδες έδωσαν τη θέση τους σε κακές μητριές, ενώ οι γυμνές πριγκίπισσες δεν πήγαιναν πουθενά χωρίς τα ρούχα τους. Από κει και μετά, οι Γκριμ άλλαξαν λίγο τις ιστορίες βάζοντας και δικά τους στοιχεία.

Άλλες ιστορίες συλλέχθηκαν από τη Δωροθέα Βιέχμαν Η Katharina Dorothea Pierson, όπως ήταν το πατρικό της όνομα, γνωρίστηκε με τους Γκριμ το 1813 και πολλές από τις ιστορίες της δημοσιεύθηκαν στον δεύτερο τόμο των παραμυθιών που κυκλοφόρησε το 1814. Oι πρόγονοι της Δωροθέας ήταν επίσης Προτεστάντες (Ουγενότοι), διώχθηκαν από τη Γαλλία και εγκαταστάθηκαν στο Κάσσελ. Λόγω των προγόνων της, η Δωροθέα ήξερε τα περισσότερα γαλλικά παραμύθια. Όπως αναφέρει ο Βίλχελμ στην αυτοβιογραφία του ήταν μια εκπληκτική σύμπτωση που συνάντησαν αυτή τη γυναίκα, η οποία μπορούσε να επαναλάβει τις ιστορίες της ξανά και ξανά χωρίς να αλλάξει μια λέξη.

Μεταξύ του 1816 και του 1818 εξέδωσαν δύο τόμους με γερμανικούς θρύλους με τίτλο «Deutsche Sagen» (Γερμανικές παροιμίες). Οι τόμοι περιείχαν 585 ιστορίες γραμμένες με χρονολογική σειρά. Ακόμη, κυκλοφόρησαν μία έκδοση με ιρλανδικές ιστορίες σχετικές με ξωτικά «Irische Elfenmärchen» το 1826, η οποία αποτελούσε μετάφραση και σχολιασμό μέρους του έργου «Fairy Legends and Traditions of the South of Ireland» του Ιρλανδού Τόμας Κρόφτον Κρόκερ, καθώς και μία έκδοση με τον τίτλο «Deutsche Mythologie» (Γερμανική Μυθολογία) το 1835.

Καθώς τα χρόνια περνούσαν, τα δυο αδέρφια τροποποίησαν, επεξεργάστηκαν και έγραψαν από την αρχή τις ιστορίες τους αφαιρώντας στοιχεία από παλαιές γερμανικές και γοτθικές θρησκείες, κομμάτια από την μυθολογία των Σκανδιναβών και μεσαιωνικά κατάλοιπα. Ο Βίλχελμ ανέλαβε αποκλειστικά την ευθύνη για τις αλλαγές, ενώ το 1819 τα δυο αδέρφια αποφάσισαν να τροποποιήσουν εντελώς την έκδοση ώστε να απευθύνεται και σε παιδιά.