Μαργαρίτα Θεοδωράκη: Ποια πασίγνωστη τραγουδίστρια της πλήρωσε τον λογαριασμό του ρεύματος;

Συνέντευξη στο περιοδικό Down Town και τον δημοσιογράφο Πάνο Ζόγκα παραχώρησε η Μαργαρίτα Θεοδωράκη. Η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη μίλησε για τον πατέρα της, αναφέρθηκε στη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν, ξεκαθάρισε τι συνέβη με τα χρήματα από την πώληση ενός σπιτιού ενώ αποκάλυψε ότι γνωστή τραγουδίστρια της πλήρωσε το ρεύμα του σπιτιού της.

Σχετικά με τις οικονομικές απολαβές του Μίκη Θεοδωράκη και τα δικαιώματα για το συρτάκι από την ταινία Ζορμπάς, η Μαργαρίτα ανέφερε: «Πάνο, το συρτάκι και τα δικαιώματα τα έχει η εταιρεία παραγωγής της ταινίας(μάλλον εννοεί την 20 th Century Fox που της ανήκουν τα δικαιώματα). Ζούμε σε μια ελεύθερη αγορά.

Όποιος μπορεί και βγάζει λεφτά είναι πλούσιος, όποιος δε μπορεί είναι φτωχός. Έχουμε πολλά έξοδα. ΕΝΦΙΑ, πολλοί φόροι, πολλές υποχρεώσεις και κανένα το έσοδο. Για εμένα, ως Μαργαρίτα Θεοδωράκη, όλοι πιστεύουν ότι είμαι πλούσια. Και δεν είμαι. Δεν έχω καμία βοήθεια από το κράτος.

Εμένα, που έχουμε εδώ και 25 χρόνια την ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης και την έστελνα φέτος για συναυλίες, με απέρριψαν. Φέτος έκλεισαν τα 95 χρόνια του πατέρα μου. Το υπουργείου Πολιτισμού έκανε 250 παραστάσεις και τον Μίκη δεν τον είχαν πουθενά. Έδωσαν στην ορχήστρα Εστουδιαντίνα 14 παραστάσεις και σε εμάς ούτε μία. Λες και η Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης είναι κατώτερη. Ένιωσα πως έγιναν πολλές αδικίες.

Στην ερώτηση πως νιώθει ως κόρη του Μίκη Θεοδωράκη, εκείνη απαντά: «Νιώθω μεγάλη χαρά και πολύ περηφάνια. Ο Μίκης είναι για μένα ο μπαμπάς μου, έχουμε μια σχέση πολύ αγαπησιάρικη. Εγώ σε όλη μου τη ζωή ασχολήθηκα με τη μουσική του μπαμπά μου. Αυτό έκανα. Ήμουν αφιερωμένη στο έργο του. Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ άξιο και πολύ περήφανο και ταπεινό για να κάνω τα πάντα.

Ακόμα και υδραυλικός μπορώ να γίνω, γιατί πιάνουν τα χέρια μου. Εγώ, όμως, ήθελα να προωθήσω το έργο του μπαμπά, γιατί το έργο του μπαμπά μου κάνει καλό στην υγεία. Είμαι η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη και είναι τιμή μου. Δεν είμαι κάτι άλλο. Και βγήκαν όλοι αυτοί οι ΄’κανίβαλοι’’, γιατί αυτό θα ήθελα να βάλεις ως τίτλο, οι ΄’κανίβαλοι’’, που με κατηγορούν συνεχώς για ένα σπίτι που πουλήσαμε 2 εκατ. ευρώ».

Όσον αφορά στο τι απέγιναν τα χρήματα από την πώληση του σπιτιού, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη ξεκαθαρίζει: «Όλα πήγαν στην Εφορία. Το πουλήσαμε για να μην έχουμε επιπλέον χρέη. Ναι, δεν έχουμε λεφτά. Και τι ταμπού είναι αυτό να μη λες ότι δεν έχεις λεφτά; Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019, τα πράγματα ήταν καλά. Με την έννοια ότι τα κουτσοβόλευα. Και μου έκοψαν το ρεύμα πριν από ένα μήνα γιατί χρωστούσα 6.000 ευρώ. Οι άνθρωποι φαντάζονται ότι όταν έχεις έναν πολύ διάσημο πατέρα έχεις και πολλά χρήματα. Δεν είναι έτσι».

Στην ερώτηση πως νιώθει ο Μίκης Θεοδωράκης για αυτή τη κατάσταση, η Μαργαρίτα δηλώνει: «Ο μπαμπάς μου είναι ο πιο απλός άνθρωπος στη γη. Πολύ νορμάλ, πολύ απλός. Ξέρεις, μπορεί και να είμαι χοντρόπετση. Ο μπαμπάς μου όμως δεν είναι, που τώρα στα 95 του διαβάζει όλες αυτές τις αηδίες για τη κόρη του. Ήταν όμως καιρός να ξεσκεπαστούμε.

Ξέρεις ότι η Πέγκυ Ζήνα με τον άντρα της ήρθαν και μου πλήρωσαν το ρεύμα; Η οικογένεια Βαρδινογιάννη αμέσως έτρεξε, ο Γιώργος Βάλαρης (σ.σ. : έχει ανεβάσει την παράσταση Όμορφη Πόλη, της οποίας τη μουσική είχε γράψει ο Μίκης Θεοδωράκης) και το Υπουργείο Πολιτισμού σιγή. Σαν να μην υπάρχει. Αυτήν τη στιγμή είμαι μια γυναίκα που μου έκοψαν το ρεύμα και έχω μόνο σκληρή αντιμετώπιση από τον Τύπο. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι εκατομμύρια άνθρωποι. Δεν είμαι κάτι εξαιρετικό.

Είμαι άνεργη από το 2012. Το ΔΝΤ μας κατέστρεψε. Έπαψα να ασφαλίζομαι. Έχω δώσει χρήματα στο ΙΚΑ και στα 62 μου που είμαι τώρα δε μπορώ να πάρω σύνταξη. Και ξέρεις τι μου αναλογεί; Θα πάρω 300 ευρώ στα 67 μου. Είχα το θάρρος να εκτεθώ. Να πω ‘‘Παιδιά έχω πρόβλημα΄’. Βλέπετε τα σπίτια και δε βλέπετε τι πρέπει να πληρώνω εγώ για όλα αυτά. Είναι μικροαστισμός να κρύβεσαι πίσω από τη κουρτίνα.

Τι, να μη δείξω ότι πεινάω; Ότι είμαι φτωχός; Αυτό είναι του νεόπλουτου, που λέει και ο μπαμπάς μου. Γιατί να μην πούμε ποια είναι η αλήθεια μας; Είμαστε άνθρωποι. Ο ένας βοηθάει τον άλλον. Όπως και εγώ έχω βοηθήσει πολλούς. Και μένα τώρα με βοηθάνε ακόμα και με ένα πενηντάρικο. Είναι αυτό που τραγουδούσαν οι Beatles ‘’With a little help by my friends’’. Βέβαια, άγνωστοι με βοήθησαν σε αυτή τη φάση.

Ο μπαμπάς μου ζορίζεται οικονομικά. Φυσικά και θα πλήρωνε το ρεύμα του σπιτιού μου. Πάντα ο πατέρας μου με βοηθούσε. Ναι, δεν έχει ανάγκη για να ζήσει, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι μπορεί να πληρώνει το ρεύμα της κόρης του. Όλοι νομίζουν ότι είναι πάμπλουτος. Και ότι τι; Είναι τόσο άκαρδος ο πατέρας μου και δεν πληρώνει το ρεύμα της κόρης του;

Όχι, ο μπαμπάς μου είναι ένας γενναιόδωρος άνθρωπος σε όλες του τις υποθέσεις. Ο πατέρας μου με βοηθάει και με ζει μια ζωή. Είμαστε μια δεμένη οικογένεια και πάντα μας έλεγε εμένα και του αδελφού μου να ζούμε κλειστά. Και είχε δίκιο. Ξέρεις τι φθόνο έχω φάει εγώ για τον πατέρα μου;»

Πηγή:tlife