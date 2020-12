Κανάλι Ιδρύματος Ωνάση: 15 ώρες γεμάτες χορό -Δωρεάν, με ένα κλικ

Πόσες φορές έχετε σκεφτεί πως θα θέλατε να χορέψετε σαν να μη σας βλέπει κανείς; Το διαδικτυακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση πιάνει τον παλμό!

Την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου από τις 15:00 και την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου από τις 18:00, χορέψτε μέχρι τελικής πτώσεως, χορέψτε όπως θέλετε στο σπίτι σας, παρακολουθώντας σημαντικές στιγμές από το Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων της Στέγης στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση.

878 λεπτά χορού, παραστάσεις που χαράχτηκαν στη μνήμη μας, παραστάσεις που δεν είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά, σόλο και ομαδικά έργα, σπουδαίοι Έλληνες χορογράφοι στα πρώτα τους βήματα, χορευτές που θαυμάζουμε, παρελαύνουν για 15 συνολικά ώρες στις οθόνες μας για μία και μοναδική φορά η καθεμία, γιορτάζοντας έτσι το νέο κάλεσμα της Στέγης σε νέους χορογράφους.

Όταν όλα μοιάζουν να έχουν σταματήσει, τι είναι αυτό που σας κινεί; Τι σας συγκινεί; Κίνηση, επανεκκίνηση, μετακίνηση προς ένα νέο «μαζί». Αυτό επιδιώκει το open call του 8ου Φεστιβάλ Νέων χορογράφων, που δεν σταματά να κινείται στα βήματα των νέων δημιουργών. Χορογράφοι, χορευτές, δραματουργοί, ερευνητές και περφόρμερ από το διευρυμένο πεδίο του σύγχρονου χορού και της περφόρμανς μπορούν να καταθέσουν έως τις 14 Δεκέμβριου 2020 προτάσεις χορευτικής έκφρασης, χορογραφίας, κίνησης και κινησιολογίας σε κάθε επίπεδο: μορφή, αισθητική και περιεχόμενο. Γιατί, όταν οι συνθήκες ανατρέπουν όσα θεωρούσαμε αυτονόητα, καλούμαστε να ξαναδούμε πώς λειτουργούμε, πώς δημιουργούμε, πώς «αγκαλιάζουμε» εκ των έσω ή, αντίστοιχα, πώς υπερβαίνουμε δημιουργικά τις περιοριστικές συνθήκες. Χορεύω σημαίνει εφευρίσκω από την αρχή τι με κινεί, τι με συν-κινεί και συγκινεί, τι με κινητοποιεί και τι με μετακινεί από όσα μέχρι τώρα γνώριζα.

Στο 15ωρο αφιέρωμα στο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων που θα παρουσιαστεί σε δύο μέρη, Κυριακή 6 Δεκεμβρίου από τις 15:00 (4ο και 5ο Φεστιβάλ) και Κυριακή 13 Δεκεμβρίου από τις 18:00 (6ο και 7ο Φεστιβάλ), θα προβληθούν για μία μοναδική φορά οι εξής παραγωγές της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση:

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020 | από τις 15:00

4ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Hannes Langolf & Ερμίρα Γκόρο, Dandelion

Ηρώ Αποστολέλλη, Umbilicus

5ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Ευαγγελία Κολύρα, Code Bend Time

Ανδρονίκη Μαραθάκη, Hi Jack. Hijack!

Χρήστος Ξυραφάκης & Andi Xhuma, “Ok, That’s You..”

Ελπίδα Ορφανίδου, Pharmacist Or Balloonist

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 | από τις 18:00

6ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Μαργαρίτα Τρίκκα / Prolet Ocd, A Punch Of Losers

Δανάη Δημητριάδη & Διονύσιος Αλαμάνος, ΑΤΜΑ

Μυρτώ Γράψα, Brighter

Oμάδα Ροπής, Depaysement

7ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Χρήστος Μούχας, Α Little More Than Nothing

Ηρώ Βασάλου, Becoming With Animal

Αναστασία Βαλσαμάκη, Dis Joint

Κάντυ Καρρά & Χαρά Κότσαλη, Manoeuvre_

Γεωργία Τέγου & Μιχάλης Θεοφάνους, Reverie

Δάφνη Αντωνιάδου & Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Vanishing Point

HANNES LANGOLF & ΕΡΜΙΡΑ ΓΚΟΡΟ, DANDELION, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: HANNES LANGOLF

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020 | 15:00 HANNES LANGOLF & ΕΡΜΙΡΑ ΓΚΟΡΟ, DANDELION, Μέρος του 4ου Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Διάρκεια: 30’

Η Ερμίρα Γκόρο και ο Hannes Langolf συναντιούνται για πρώτη φορά στη σκηνή ως δημιουργοί. Τους ενώνει, βέβαια, το κοινό παρελθόν τους δίπλα στον καταξιωμένο χορογράφο Lloyd Newson και η συνεργασία τους με τη διακεκριμένη παγκοσμίως ομάδα του, DV8 Physical Theatre. Με το Dandelion επιθυμούν να ερευνήσουν σε βάθος τόσο τη συγγένεια μεταξύ του θεατρικού και του χορευτικού κώδικα όσο και τη μεταστοιχείωση της σκηνικής εμπειρίας τους σε ένα νέο, προσωπικό σκηνικό ιδίωμα. Για τον λόγο αυτόν, συγχωνεύουν διαφορετικά στυλ σε μια κοινή σωματική τεχνική, ανταλλάσσουν υλικά και βιώματα, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι ένα κράμα σωματικής δεξιοτεχνίας και ποιητικού στοχασμού.

Onassis Channel στο ΥοuTube | 15 ΩΡΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ ΧΟΡΟΓΡΑΦΩΝ – 2 Κυριακές γεμάτες χορό