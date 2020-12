Bίντεο: «Επικίνδυνη αποστολή» να δουλεύεις με τον Τομ Κρουζ

Πέντε μέλη του συνεργείου γυρισμάτων του «Mission: Impossible 7» υπέβαλαν την παραίτησή τους μετά από δεύτερο (!) έντονο ξέσπασμα που φέρεται να είχε ο Τομ Κρουζ στο σετ, έπειτα από εκείνο που καταγράφηκε από αυτόπτη μάρτυρα και έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Πριν από μερικές ώρες, η Sun αποκάλυψε πώς ο ηθοποιός κατσάδιασε άγρια δύο μέλη του συνεργείου που παραβίασαν του κανόνες προστασίας από την Covid-19, επειδή στέκονταν ο ένας πολύ κοντά στον άλλον. Μάλιστα η εφημερίδα δημοσίευσε και το σχετικό ηχητικό ντοκουμέντο, στο οποίο ο 58χρονος ηθοποιός ακουγόταν να ουρλιάζει στους εργαζόμενους, απειλώντας τους ακόμα και με απόλυση αν τους ξαναπετύχαινε να κάνουν κάτι τέτοιο.

Ακόμα μία έκρηξη του 58χρονου ηθοποιού όμως ακολούθησε το βράδυ της Τρίτης, όταν η ειδηση του πρώτου ξεσπάσματος είχε πρωτοαρχίσει να κυκλοφορεί. Μια πηγή της εφημερίδας δήλωσε υπό καθεστώς ανωνυμίας: «Η πρώτη έκρηξη ήταν μεγάλη, αλλά έκτοτε τα πράγματα δεν έχουν ηρεμήσει. Η ένταση αυξάνεται εδώ και μήνες και αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Από την ώρα που διέρρευσε το περιστατικό στο κοινό η οργή φουντώνει, και αρκετά μέλη του συνεργείου έχουν παραιτηθεί. Ωστόσο ο Τομ δεν διαθέτει άλλη υπομονή μετά από όσα έχει κάνει για να συνεχιστούν τα γυρίσματα. Είναι θυμωμένος που οι άλλοι δεν το παίρνουν τόσο σοβαρά όσο αυτός. Σε τελική ανάλυση, αυτός θα είναι υπόλογος αν συμβεί κάτι».

Τα γυρίσματα της έβδομης ταινίας του πετυχημένου franchise έχουν πάει αρκετά πίσω λόγω των καθυστερήσεων και των διακοπών που έχει προκαλέσει η πανδημία. Ο Τομ Κρουζ, που πρωταγωνιστεί στον ρόλο του Ήθαν Χαντ και είναι και παραγωγός του φιλμ δράσης, έχει ξοδέψει μια περιουσία ώστε το συνεργείο να παραμείνει ασφαλές κατά τα γυρίσματα και να μην υπάρξουν εκτεταμένες εξάρσεις κρουσμάτων. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι έχει νοικιάσει ένα παλιό κρουαζιερόπλοιο ως τόπο διαμονής των ηθοποιών και των μελών του συνεργείου, για να είναι το δυνατόν όσο πιο απομονωμένοι και ασφαλείς από μολύνσεις.

Οι σταρ που στήριξαν τον Τομ Κρουζ

Το οργισμένο ξέσπασμα του πρωταγωνιστή του Χόλιγουντ, που περιείχε αρκετές βρισιές, απειλές αλλά και επικλήσεις στο φιλότιμο των μελών του συνεργείου, δίχασε το κοινό στα social media. Κάποιοι χαρακτήρισαν τον ηθοποιό υπερβολικό, επισημαίνοντας ότι δεν έχει δικαίωμα να μιλάει στους εργαζόμενους τόσο υποτιμητικά και να τους φωνάζει λες και είναι σχολιαρόπαιδα. Άλλοι επαίνεσαν τον σταρ για την ευσυνειδησία του και τόνισαν πως, αν όλοι ήταν τόσο συνεπείς με τα μέτρα και τόσο υπεύθυνση, η πανδημία δεν θα είχε στοιχίσει τόσες ζωές. Φυσικά δεν έλλειψαν και οι χιουμοριστικές αναρτήσεις εκείνων που θυμήθηκαν παλιές σκηνές από ταινίες του 58χρονου με εντυπωσιακά ξεσπάσματα, με αποτέλεσμα το Twitter να πλημμυρίζει τις τελευταίες ώρες από αστεία memes και βιντεάκια με τον… εκδικητή Τομ.

Σύμφωνα με την Sun, o Σπένσερ ΜακΝτόναλντ, εκπρόσωπος του σωματείου Bectu στον χώρο της ψυχαγωγίας επέκρινε σφοδρά τον Κρουζ, τονίζοντας πως μετά από μια τόσο δύσκολή χρονιά για τους freelancer που εργάζονται στη βιομηχανία του θεάματος, το τελευταίο πράγμα που χρειάζονται τα κινηματογραφικά συνεργεία είναι έναν εκατομμυριούχο σταρ του Χόλιγουντ να τους ουρλιάζει και να απειλεί τις δουλειές τους.

Αρκετοί συνάδελφοι όμως του Τομ Κρουζ εξέφρασαν κατανόηση για το ξέσπασμά του και τον στήριξαν δημόσια. «Τον καταλαβαίνω», είπε η Γούπι Γκόλντμπεργκ από το πάνελ της εκπομπής «The View» και συνέχισε: «Ορισμένοι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται γιατί θύμωσε τόσο πολύ. Μα είναι η ταινία του. Αν κολλήσει αυτός Covid-19, πάει η ταινία, τελείωσε».

«Δεν αντέδρασε υπερβολικά, πρόκειται για ένα αληθινό πρόβλημα» είπε ο Τζορτζ Κλούνεϊ σε ραδιοφωνική του συνέντευξη με τον Χάουαρντ Στερν.

Ο Τζος Γκαντ, ο κωμικός ηθοποιός που έχει δανείσει τη φωνή του στον χιονάνθρωπο Olaf στο franchise Frozen, έγραψε σε ανάρτηση: «Απλά για να ξέρετε, ο Τομ Κρουζ έχει δίκιο».

Η ηθοποιός Χίλαρι Μπέρτον Μόργκαν εξέφρασε πραγματικό ενθουσιασμό για το ξέσπασμα του Κρουζ. «Ποτέ δεν τον συμπάθησα περισσότερο! Μπορώ να παίξω το κλιπ δυνατά στο σούπερ μάρκετ;», δήλωσε η 38χρονη σταρ και παραγωγός, απηχώντας τις απόψεις πολλών σχολιαστών στα social media.

O σεναριογράφος και παραγωγός Μάικ Σκάλι, γνωστός για τη δουλειά του στη σειρά κινουμένων σχεδίων The Simpsons έγραψε στον πρωταγωνιστή του Mission Impossible στο Τwitter: «Σε παρακαλώ, έλα βάλε τους τις φωνές στην Αμερική».

Τι έλεγε ο Τομ Κρουζ στο επίμαχο βίντεο

Ο Χολιγουντιανός σταρ έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες να επιβληθούν αυστηροί κανόνες στα γυρίσματα της νέας ταινίας του πετυχημένου franchise, που αυτήν την περίοδο λαμβάνουν χώρα στη Βρετανία. Γι’ αυτό και το θέαμα δύο εργαζομένων να παραβιάζουν τους κανόνες αυτούς τον έβγαλε εκτός εαυτού, με αποτέλεσμα το έντονο λογύδριό του. Τουλάχιστον 50 μέλη του συνεργείου ήταν παρόντα στο οργισμένο ξέσπασμα του Τομ Κρουζ και παρακολουθούσαν τη σκηνή με ανοιχτό το στόμα.

Tom Cruise went ballistic on the Mission: Impossible 7 crew for breaking COVID protocols…pic.twitter.com/WbIpVlja7w

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) December 16, 2020