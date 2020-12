Bίντεο: Αποκαλύψεις για το Game Of Thrones…

Το Game Of Thrones αποκάλυψε μέσω twitter τους ηθοποιούς οι οποίοι θα ενσαρκώσουν τα νέα μέλη του Οίκου Ταργκάριεν στο πρίκουελ της σειράς – φαινόμενο που θα έχει τίτλο «House Of Dragon».

Πρόκειται για τους Ολίβια Κουκ (γνωστή από την ταινία «Ready Player One»), την Έμα Ντ’Αρσι (της σειράς του Amazon «Truth Seekers») και τον γνώριμο από το «The Crown», Ματ Σμιθ, ο οποίος υποδύθηκε τον πρίγκιπα Φίλιππο στις δύο πρώτες σεζόν.

Οι νέοι χαρακτήρες είναι πρόσωπα – κλειδιά στον εμφύλιο πόλεμο του Οίκου Ταργκάριεν, τον Χορό των Δράκων, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας σειράς, ένας σκληρός, γεμάτος δράκους και αίμα αγώνας μέχρι εσχάτων για τον Σιδερένιο Θρόνο.

Fire will reign.

Olivia Cooke, Emma D’Arcy, and Matt Smith join the cast of @HBO’s #HouseOfTheDragon

— Game of Thrones (@GameOfThrones) December 11, 2020