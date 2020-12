Αυτά είναι τα βραβεία του 11ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πελοποννήσου “Γέφυρες”

Μέχρι την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020 συνεχίζονται οι διαδικτυακές προβολές του 11ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πελοποννήσου «Γέφυρες» που τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού κι Αθλητισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η βράβευση της Ελληνοαμερικανίδας ηθοποιού Ολυμπίας Δουκάκη (Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου το 1988 για το «Κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού» του Νόρμαν Τζούισον) στην οποία δόθηκε τιμητικό βραβείο για την προσφορά της στην τέχνη και η απονομή βραβείων Χρυσός Πήγασος έγιναν στις 25 Δεκεμβρίου 2020 διαδικτυακά με τη συμμετοχή των κριτών, των σκηνοθετών και των συντελεστών των ταινιών σε ζωντανή σύνδεση διαδικτυακά στην σελίδα του Φεστιβάλ στο Facebook. Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα συμμετείχαν η νεανική ορχήστρα El Sistema Greece Youth Orchestra, η ερμηνεύτρια AΝΑΣΤΑΣΙΑ με τους μουσικούς Oscar Barcelli, Masa Saito, João Perrusi, Santiago Bertel και η μουσική επένδυση ήταν του Κορίνθιου μαέστρου Θεόδωρου Μπαξεβανάκη.

Το βίντεο της τελετής μπορείτε να το δείτε εδώ, https://youtu.be/0taiWuG5XWg

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πελοποννήσου Γέφυρες έχει την πιστοποίηση ποιότητας από την Ένωση Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ EFFE Label Europe for Festivals – Festivals for Europe.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΥΣΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ – 25/12/2020

Σε διαφορετικές κατηγορίες ταινιών οι κριτές ήταν ο ηθοποιός Χρήστος Λιακόπουλος, η Κορίνθια σκηνοθέτρια Χριστίνα Λεκκάκη, ο βραβευμένος παραγωγός και σκηνοθέτης Lawrence David Foldes, μόνιμο μέλος της επιτροπής ταινιών μικρού μήκους για τα Όσκαρ, o Karl Bardosh, καθηγητής του Cell Phone Cinema στο Tisch School of the Arts στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και ιδρυτής του Humanitarian Cellphone Award, η σχεδιάστρια ήχου Mélissa Petitjean, μέλος του Collectif 50/50, η καλλιτέχνιδα Rania Mesiskli. ο σεναριογράφος και νομικός σύμβουλος καλλιτεχνών George Mehalchick.

Συμμετείχαν με τριμελείς επιτροπές τα τμήματα του διεθνούς οργανισμού “Γυναίκες στον Κινηματογράφο και στην Τηλεόραση” από την Ελλάδα και την Κύπρο.

A) Βραβεία σε ταινίες μικρού μήκους σε διάφορες κατηγορίες

1. Καλύτερη ταινία γυρισμένη με κινητό τηλέφωνο

The Bird Song – Lawrence Chandam, India, 2020, 3’

2. Καλύτερη ταινία μικρού μήκους κινουμένου σχεδίου

Το βραβείο μοιράζονται:

a. Recipe In Exile – Chantal Kassarjian, ΗΠΑ, 2019, 4’30”

και

b. Delivery – Kenna Hornibrook & Crissy Peters, ΗΠΑ, 2020, 6’44’’

3. Καλύτερη ταινία μικρού μήκους μουσικής

C.P. Cavafy | The City (Wherever I Turn My Eyes To) – Αρίσταρχος Παπαδανιήλ, Παναγιώτης Κουντουράς, Ελλάδα, 2019, 3’24’’

4. Καλύτερη ταινία μικρού μήκους χορού

A Tango To Remember – Severine Reisp, ΗΠΑ, 2020, 7’

Τιμητική μνεία: Her Mother’s Daughter – Alejandra Cadena-Perez, United States, 2019, 13’47’’

5. Βραβείο ΝΟΣΤΙΜΟΝ ΗΜΑΡ αφορά σκηνοθέτες και παραγωγούς της διασποράς 1. Kefi, the story of FDF, the Greek Orthodox Folk Dance Festival – Patti Testerman σε παραγωγή Peter Priovolos, ΗΠΑ, 2019, 41’12’’

Το wift.gr απονέμει το θεσμοθετημένο βραβείο του Φεστιβάλ Γέφυρες “ΝΟΣΤΙΜΟΝ ΗΜΑΡ” στην ταινία KEFI, THE STORY OF FDF, GREEK ORTHODOX FOLK DANCE FESTIVAl της Patti Testerman από τις ΗΠΑ.

Για τη συναρπαστική, γρήγορη εναλλαγή χορευτικών και λεκτικών- αφηγηματικών σκηνών, με δυναμική κίνηση και μελωδικότητα. Η ταινία διασώζει τον πολιτισμό, ενθαρρύνει την πολυπολιτισμικότητα και τη συνεργασία των γενεών και μας δείχνει την ποιοτική πλευρά της ελληνικής Ομογένειας.

Τιμητική μνεία: Shared Balcony – Fay Efrosini Lellios – Ελλάδα,2019,15’

6. Καλύτερη καλλιτεχνική/πειραματική ταινία μικρού μήκους

Το βραβείο μοιράζονται:

1. As the wave broke- Alexandra Bekiou, Γερμανία, 2020, 22’11’’ 2. Eat – Alberto Zúñiga Rodríguez, Μεξικό, 2019, 3’

B) Ταινίες τεκμηρίωσης

1. Βραβείο ταινίας τεκμηρίωσης μικρού μήκους

Odysseas journey – The art of memory – Μαρίνος Σκλαβουνάκης , Ελλάδα, 2019, 14’28’’

Τιμητική Μνεία: Nakam – Βέρα Λελούδα, Καλλιόπη Λιάδη, Αλεξάνδρα Σταυροειδή, Αγγελική Ξηρόκωστα, Ελλάδα, 2019, 18’

2. Βραβείο Φωτογραφίας σε ταινία τεκμηρίωσης μεγάλου μήκουςy The New Abolitionists – Christopher Barnes & Christina Zorich, ΗΠΑ, 2020, 98’35”

3. Καλύτερη ταινία τεκμηρίωσης μεγάλου μήκους

Don’t forget them – Kamaran Karym, ΗΠΑ, 2020, 51’45’’

Τιμητική Μνεία: 972 Breakdowns – On The Landway to New York – Daniel von Rüdiger, Γερμανία, 2020, 110’20”

4. Βραβείο σε Ταινία Τεκμηρίωσης με Γυναίκα Σκηνοθέτρια – by WIFT GREECE

Τριμελής κριτική επιτροπή από το WIFT Ελλάδας: Κατερίνα Ευαγγελάκου, σκηνοθέτρια, Δρ Σοφία Καϊτατζή-Whitlock: τακτική καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης και Πολιτικής Επικοινωνίας, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΣΟΠΕ, ΑΠΘ και Πέτρα Τερζή, σκηνοθέτρια, παραγωγός & διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Γέφυρες.

Το βραβείο Καλλιτεχνικής Αρτιότητας του WIFT GR (Γυναίκες στον Κινηματογράφο και στην Τηλεόραση Ελλάδας) απονέμεται στην ταινία Never going back, της Janette López από το Μεξικό, παραγωγής 2019. Η ταινία αναδεικνύει ένα παγκόσμιο, οδυνηρό πρόβλημα. Τη μετανάστευση λόγω της απόλυτης, οικονομικής εξαθλίωσης. Με εξαιρετικά κινηματογραφικό τρόπο, με θαυμάσιες σκηνές σιωπής και παρατήρησης, παρακολουθεί το οδοιπορικό μια τετραμελούς οικογένειας από την Ονδούρα στις ΗΠΑ, μέσω Μεξικό. Χωρίς συναισθηματισμούς, χωρίς τις ευκολίες του σπικάζ και της επεξήγησης, με τρόπο αφαιρετικό και λιτό ανάγει τα μέλη της οικογενείας σε δραματικά αν όχι τραγικά, παγκόσμια σύμβολα της εποχής μας.

• Honorable Mention A’ – Τιμητική μνεία: We are visible – Karina Sturm, ΗΠΑ, 2019, 69’6’’

Το WIFT GR απονέμει ειδική μνεία Καλλιτεχνικού Έργου στην ταινία We are Visible της Karina Sturm από τις HΠA. Η σκηνοθέτιδα και πάσχουσα από την ασθένεια EDS, επισκέπτεται με την κάμερά της πολλές γυναίκες πάσχουσες από το αόρατο αυτό σύνδρομο. Η ίδια η ταινία είναι ένας άθλος για την Karina, που ταξιδεύει παντού με πόνους και μεγάλες περιόδους σωματικής αδυναμίας. Με τεράστια ψυχική δύναμη καταφέρνει να χρησιμοποιήσει την κάμερά της σαν όπλο στον παράξενο αγώνα που δίνουν οι ασθενείς: να κάνουν την ασθένειά τους ορατή σε όλους εμάς που δεν την γνωρίζουμε, αλλά και στους γιατρούς όλου του κόσμου που δεν μπορούν να την διαγνώσουν καθώς τα συμπτώματά της είναι σχεδόν αόρατα.

• Honorable Mention B’: Milestones – MuFei Xu, Κίνα, 2019, 88’55’’

Το WIFT GR απονέμει ειδική μνεία Καλλιτεχνικής Προσέγγισης στην ταινία Milestones, της MuFei Xu, από την Κίνα. H MuFei Xu καταφέρνει να μετατρέψει το ψυχρό χρονικό κατασκευής ενός μεγάλου δημόσιου έργου στο Τζιμπουτί, από έναν κινέζικο κατασκευαστικό κολοσσό, σε ένα αποκαλυπτικό ανθρωπολογικό ντοκιμαντέρ. Με επιμονή, προσήλωση, διεισδυτικότητα και τόλμη καταφέρνει να αποκαλύψει το βαθύτερο υπόστρωμα ενός κλειστού και επιφυλακτικού λαού, των Κινέζων.

Ενώ ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου περνά βασανιστικά αργά για τους εργαζόμενους που βρίσκονται μακριά από τις οικογένειές τους, οι συγκρούσεις ανάμεσα στην κουλτούρα των δύο λαών οδηγούν σε μια εκπληκτική αποκάλυψη: τόσο οι γηγενείς Τζιμπουτιανοί πελάτες, όσο και οι επισκέπτες Κινέζοι κατασκευαστές διαπνέονται από μια βαθειά επιθυμία εκδυτικοποίησης. Αυτό τους ενώνει και αυτό συμβολίζει το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας που κατασκευάζεται σιγά σιγά στη διάρκεια της ταινίας.

C) Βραβείο “Εμείς Μπορούμε”/ Best “We Can Do” – Αφορά ταινίες για άτομα με ειδικές ικανότητες

Áine – Alexandria Cree & Kristen Hilkert ,ΗΠΑ, 2020, 4’45’’

D) Βραβεία σε Ταινίες μικρού μήκους

1. Βραβείο καλύτερης Ελληνικής ταινίας μικρού μήκους

Dark 85% – Χάρης Παντελιδάκης, Ελλάδα, 2020, 16′

• Τιμητική μνεία: Off for some Beers! – Χάρης Γιουλάτος, Ελλάδα, 2020, 20’ • Τιμητική μνεία για τη Διεύθυνση Φωτογραφίας: Μπάντι -Thanos Tsakopoulos/ Director: Nikos Deligeorgidis,Greece, 2020, 9’

2. Βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού μήκους στο διεθνές διαγωνιστικό Το βραβείο μοιράζονται:

a. Η Ηχώ Της Αιωνιότητας – Γεράσιμος Παπαχριστόπουλος, Ελλάδα, 2020, 20’ b. A girl at the fence – Mina Poe, Γαλλία, 2020, 14’40’’

• Ειδικό βραβείο κριτικής επιτροπής: Above the borders – Σωκράτης Ρομύλιος, Ελλάδα, 2020, 11’18”

Τιμητική μνεία: Alina – Rami Kodeih, ΗΠΑ, 2019, 24’51’’

3. Βραβεία καλύτερης ταινίας μεσαίου μήκους γυναίκας σκηνοθέτριας στο διεθνές διαγωνιστικό

Τριμελής κριτική επιτροπή από το WIFT Κύπρου: Bejay Browne, δημοσιογράφος και σκηνοθέτρια, Μαρία Πάλμερ, κριτικός κινηματογράφου και Άννα Χριστοφίνη, φωτογράφος.

Ala Kachuu: Take and Run – Maria Brendle, Ελβετία, 2020, 38’26’

4. Kαλύτερη ταινία μικρού μήκους ως πιλότος για ταινία μεγάλου μήκους by WIFT CYPRUS

The gesture and the word – Helen Alexis Yonov, ΗΠΑ, 2020.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΥΣΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ

Η κριτική επιτροπή για τις ταινίες μεγάλους μήκους στην κατηγορία “Χρυσός Πήγασος” αποτελείται από διακεκριμένες προσωπικότητες όπως: Bill Butler – Διευθυντής Φωτογραφίας (υποψήφιος για Όσκαρ στη ταινία “Η Φωλιά του Κούκου”, άλλες ταινίες: “Σαγόνια του Καρχαρία”, “O Νονός”, “Grease”, “Rocky” κ.α.), Vivek Singhania – Ινδός παραγωγός, Tiffany Boyle – παραγωγός (After Midnight, Line of Duty με τον Aaron Eckhart; “Arkansas” με τον Liam Hemsworth, “Chick Fight” με τους Malin Akerman, Alec Baldwin και Bella Thorn), και Brian Trenchard-Smith- σκηνοθέτης και παραγωγός (BMX Bandits με την Νικόλ Κίντμαν, “Happy Face Murders” με την Ann-Margret, “DC 9/11: Time of Crisis” με τον Timothy Bottoms κ.α.).

Δεκατρείς (13) ταινίες μεγάλου μήκους διαγωνίστηκαν για το βραβείο “Χρυσός Πήγασος”.

1. Sarmako: A Tale of the North- Marco Papadopoulos, Γερμανία, 2020, 115’ 2. Iris – Diana Rodriguez, ΗΠΑ, 2020, 104’

3. Just A Fling – Gorune Aprikian, Γαλλία, 2016, 85′

4. Being Mortal – Liu Ze, Κίνα, 2020, 98’11’’

5. Grey Fish – He Sheng, Κίνα, 2020, 79’24’’

6. Woman of the Photographs – Takeshi Kushida, Ιαπωνία, 2020, 88’48’’ 7. Love is not love – Stephen Keep Mills, ΗΠΑ, 2020, 94’41’’

8. Steppe man – Shamil Aliyev, Αζερμπαϊτζάν, 2012, 79’18’’

9. Daytime nightmare – Katrina Grey, Ηνωμένο Βασίλειο, 2020, 85’ 10. Gutter boy (a journey to Hell) – Anupam Khanna Baswal, Ινδία, 2020, 61’32’’ 11. Come come rain – Ms Shafaq Khan, Ινδία, 2019, 93’55’’

12. Our own – Jeanne Leblanc , Καναδάς, 2019, 103’ 13. Sweet taste of souls – Terry Ross, ΗΠΑ, 2020, 98’50’’.

1. Βραβείο φωτογραφίας σε ταινία μεγάλου μήκους

Υποψηφιότητες

1. Our own – Tobie Marie Robitaille, Καναδάς

2. Just A Fling – Gorune Aprikian, Γαλλία

3. Being Mortal – Liu Ze, Κίνα

Winner – Νικητής: Our own – Tobie Marie Robitaille, Καναδάς.

2. Βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου σε ταινία μεγάλου μήκους Υποψηφιότητες

1. Our own – Paul Doucet, Καναδάς

2. Sarmako – A Tale of the North – Dimitris Krikos, Γερμανία.

Winner: Our own – Paul Doucet, Καναδάς.

3. Βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου σε ταινία μεγάλου μήκους Υποψηφιότητες

1. Just A Fling – Amaury de Crayencour, Γαλλία

2. Sarmako: A Tale of the North- Alexandros Nikolaides, Γερμανία 3. Woman of the photographs – Hideki Nagai, Ιαπωνία.

Winner: Just A Fling – Amaury de Crayencour, Γαλλία

4. Βραβείο δεύτερου γυναικείου ρόλου σε ταινία μεγάλου μήκους Υποψηφιότητες

1. Our own – Marianne Farley, Καναδάς

2. Love is not love – Tonya Cornelisse, ΗΠΑ

3. Sweet taste of souls – Terry Ross, ΗΠΑ

Winner: Our own – Marianne Farley, Καναδάς.

5. Βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου σε ταινία μεγάλου μήκους Υποψηφιότητες

1. Just a Fling – Fanny Valette, Γαλλία

2. Iris – Alice Kremelberg, ΗΠΑ

3. Our Own – Émilie Bierre, Καναδάς

Winner – Νικητής: Our own – Émilie Bierre, Καναδάς.

6. Βραβείο καλύτερου μοντάζ σε ταινία μεγάλου μήκους

Υποψηφιότητες

1. Love is not love – Karen Glienke, ΗΠΑ

2. Just a fling – Annick Raoul, Γαλλία

3. Our Own – Aube Foglia, Καναδάς

Winner: Just a fling – Annick Raoul, Γαλλία.

7. Βραβείο καλύτερου σεναρίου σε ταινία μεγάλου μήκους

Υποψηφιότητες

1. Our own – Judith Baribeau & Jeanne Leblanc, Καναδάς,

2. Sarmako: A Tale of the North – Marco Papadopoulos, Γερμανία 3. Just A Fling – Gorune Aprikian, Γαλλία,

Winner: Our own – Judith Baribeau & Jeanne Leblanc, Καναδάς

8. Βραβείο καλύτερου σχεδιασμού παραγωγής σε ταινία μεγάλου μήκους Υποψηφιότητες

1. Iris – Rocio Gimenez, ΗΠΑ

2. Steppe Man – Rafig Nasirov, Αζερμπαϊτζάν

3. Our Own – Eric Barbeau, Καναδάς

Winner: Our Own – Eric Barbeau, Καναδάς

9. Βραβείο καλύτερων σκηνικών/τοποθεσιών σε ταινία μεγάλου μήκους Υποψηφιότητες

1. Woman of the Photographs – Takeshi Kushida, ιαπωνία 2. Steppe Man – Rafig Nasirov, Αζερμπαϊτζάν

3. Our Own – Sergine Brouillette, Καναδάς

Winner: Steppe Man – Rafig Nasirov, Αζερμπαϊτζάν.

10. Βραβείο καλύτερων σκηνικών και κοστουμιών σε ταινία μεγάλου μήκους Υποψηφιότητες

1. Sarmako: A Tale of the North – Elena Koutsou, Γερμανία 2. Iris – Celeste Montalvo, ΗΠΑ

3. Gutter Boy – Anupam Khanna Baswal, Ινδία

Winner: Sarmako: A Tale of the North – Elena Koutsou, Γερμανία.

11. Βραβείο πρωτότυπης μουσικής σε ταινία μεγάλου μήκους

Υποψηφιότητες

1. Just A fling – Emmanuel d’Orlando, Γαλλία

2. Iris – Jeff Allyn Szwast, ΗΠΑ

3. Gray Fish – Ding Ke & Wu Peini, Κίνα.

Winner – Nικητής: Just A fling – Emmanuel d’Orlando, Γαλλία.

12. Βραβείο σχεδιασμού ήχου σε ταινία μεγάλου μήκους

Υποψηφιότητες

1. Our own – Marie-Hélène Delorme, Καναδάς

2. Steppe Man – Rauf Aliyev, Αζερμπαϊτζάν

3. Just A Fling – Sandy Notarianni, Γαλλία

Winner: Our own – Marie-Hélène Delorme, Καναδάς.

13. Βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας σε ταινία μεγάλου μήκους Υποψηφιότητες

1. Just A Fling – Gorune Aprikian, Γαλλία

2. Being Mortal – Liu Ze, Κίνα

3. Our own – Jeanne Leblanc, Καναδάς

Winner: Our own – Jeanne Leblanc, Καναδάς.

*14. Το Βραβείο ΧΡΥΣΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ απονέμεται στην ταινία μεγάλου μήκους Our own – Jeanne Leblanc, Καναδάς, 2019, διάρκεια 103 λεπτά.