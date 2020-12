Το 3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής από 9/12 έως 6/1

Ολοκληρώθηκε το Διαδικτυακό Συνέδριο Interreg Ελλάδας – Ιταλίας TeleICCE για τις ψηφιακές τεχνολογίες για κατάρτιση, εκπαίδευση και εύρεση εργασίας Utilization of digital technologies for training, education and work