Βίντεο: Υπέρλαμπρη Κάιλι, κατευθείαν από τα 70s

Το νέο άλμπουμ της βασίλισσας της ποπ, Κάιλι Μινόγκ με τίτλο «Disco», μόλις κυκλοφόρησε και ήδη, οι πρώτες κριτικές κάνουν λόγο για «το πιο συνεπές και συνεκτικό άλμπουμ» από την εποχή που εκτοξεύθηκε η φήμη της.

Το «Disco» είναι το 15ο άλμπουμ της και περιέχει τα singles «Magic», «I Love It» και «Golden», για το οποίο έγραψε το Rolling Stone, πως είναι ένα εσωτερικό dance τραγούδι με επίκαιρους στίχους για τις μέρες καραντίνας.

Το μεγαλύτερο μέρος του άλμπουμ ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια του lockdown, όπου κάθε μέλος της ομάδας δούλευε και ηχογραφούσε σε διαφορετικό μέρος.

Τον προηγούμενο μήνα η διάσημη τραγουδίστρια ανακοίνωσε το «Kylie: Infinite Disco», ένα 50λεπτο θέαμα που θα μεταδοθεί μέσω live streaming στις 7 Νοεμβρίου (ο μόνος τρόπος για να το παρακολουθήσει κάποιος είναι να αγοράσει εισιτήριο https://kylie.lnk.to/tickets).

Το «Infinite Disco» υπόσχεται να μεταφέρει τους θεατές σε ένα παράλληλο σύμπαν: «Από την απομόνωση σε ένα περιβάλλον σύμπνοιας με χορευτική διάθεση».

Η σχέση της Κάιλι με τη disco είναι μεγάλη, καθώς μεγάλο μέρος της μουσικής της τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, έχει τις ρίζες της στο χορευτικό είδος που κυριάρχησε από τα μέσα της δεκαετίας του 70, μέχρι τις αρχές του 80, όπως οι επιτυχίες της Step Back In Time, Spinning Around, Disco Down και So Now Goodbye. Στο νέο άλμπουμ οι οι επιρροές από την Ντόνα Σάμερ μέχρι τους ABBA είναι φανερές, ωστόσο, η Κάιλι τις ενσωματώνει με τον δικό της τρόπο.