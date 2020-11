Βίντεο: Η σκηνή που έστειλε την Έμα Κόριν – Νταϊάνα στο νοσοκομείο

Η Έμα Κόριν, η μία από τις τρεις μεγάλες πρωταγωνίστριες του 4ου κύκλου της σειράς The Crown, που έκανε πρεμιέρα στις 15 Νοεμβρίου στο Netflix, αποκάλυψε ποια ήταν η δύσκολη σκηνή στα γυρίσματα που κατέληξε με την εισαγωγή της σε νοσοκομείο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη βρετανική έκδοση του περιοδικού Glamour, η 24χρονη ηθοποιός που υποδύεται την Νταϊάνα και η οποία έχει ήδη λάβει επαινετικές κριτικές για την ερμηνεία της, αναφέρθηκε στα παρασκήνια της σειράς εποχής, που έχει στο επίκεντρο τη ζωή της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Όπως είπε, μιλώντας για το περιστατικό, είχαν κλείσει δύο μήνες στην Ισπανία για γυρίσματα.

