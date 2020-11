Βίντεο: Πάρτε μια γεύση από το νέο single των AC/DC

Λίγες μέρες έμειναν για τη μεγάλη… και με τη βούλα επιστροφή των AC/DC με τη νέα τους δουλειά.

Το Power Up, θυμίζουμε, κυκλοφορεί στις 13 Νοεμβρίου και μετά το ”Shot in the Dark”, που μας έδωσε μία πρώτη γεύση από το νέο άλμπουμ, σε λίγες μέρες έρχεται το δεύτερο single!

O τίτλος του είναι ”Demon Fire” και μπορείτε να ακούσετε ένας μέρος του στο preview που έδωσε στην κυκλοφορία η μπάντα.

Και αυτό δείχνει πως το άλμπουμ που έρχεται, το πρώτο του συγκροτήματος μετά από έξι χρόνια, θα είναι, πιθανότατα, πάρα πολύ καλό… Το ελπίζουμε!