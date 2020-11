Βίντεο: Ο Νάιαλ Χόραν τραγούδησε στο άδειο Royal Albert Hall και πούλησε 125.000 εισιτήρια

Η ιδέα ήταν απλή: Συναυλίες σε απευθείας μετάδοση μέσω live streaming, αλλά σωστά -δηλαδή, επαγγελματικά-, σε έναν όμορφο χώρο, με την κατάλληλη τεχνική υποστήριξη, τη συνδρομή σκηνοθέτη και εισιτήριο.

Το γεγονός δε, ότι η αίθουσα είναι άδεια, προσφέρει πλήθος δημιουργικών επιλογών, όπως υποστηρίζουν ο Σάλμον και οι συνεργάτες του, ξεκινώντας από τα πιο απλά, την επιλογή του καλύτερου δυνατού σημείου για να στηθούν οι κάμερες ή, ακόμη και να περιηγηθούν, μεταφέροντας εικόνα του χώρου και εκτός σκηνής. Γιατί «πώς κρατάς την προσοχή του κοινού επί 60 λεπτά;».

Βεβαίως, δεν έχουν αυταπάτες. Γνωρίζουν ότι η λύση που υπαγορεύουν οι συνθήκες δεν υποκαθιστά στο ελάχιστο την εμπειρία μιας συναυλίας με κοινό. Εξού και η δήλωση «Δεν είναι μια ζωντανή συναυλία: Ας πούμε ότι απόψε το Royal Albert Hall είναι ένα στούντιο τηλεόρασης και όχι αίθουσα συναυλιών».

Αλλά, όπως είπε ο Σάλμον αναφερόμενος στους αριθμούς, κατ′ αρχάς 151 χώρες δεν μπορείς να τις συμπεριλάβεις σε κανένα τουρ και επίσης, υπολογίζοντας τα εισιτήρια, τη συναυλία παρακολούθησαν 400.000 θεατές,που σημαίνει ότι οι διοργανωτές γέμισαν «έξι Στάδια Γουέμπλεϊ» σε μία μετάδοση.

Όλες οι συναυλίες αυτού του τύπου που έχουν αναλάβει μέχρι στιγμής είναι επιτυχείς, εξασφαλίζοντας μία πραγματική ροή εσόδων σε καλλιτέχνες, μουσικούς και τεχνικούς.

Thank you to everyone who watched the show !! Hope ya had as much fun as I did. If you missed it , it’ll air again at 8pm EST , 8pm PST and 8pm AEDT . Get tickets for those at https://t.co/huqxTo5qz1 . No spoilers if you’ve already watched x pic.twitter.com/Z0pmIyJYkP

— Niall Horan (@NiallOfficial) November 7, 2020