Βίντεο: Ένα «πεφταστέρι» έκανε τη νύχτα μέρα πάνω από την Ιαπωνία

Μια πύρινη μπάλα, «λαμπερή σαν το φεγγάρι», όπως την περιγράφουν οι αυτόπτες μάρτυρες, εμφανίστηκε ξαφνικά στον ουρανό, κάνοντας τη νύχτα μέρα!

Στα social media γίνεται, φυσικά, χαμός, με δεκάδες χρήστες να απαθανατίζουν τη μαγική στιγμή, που διήρκεσε μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Στον ουρανό διακρινόταν ένα πολύ φωτεινό αντικείμενο να διαγράφει ελλειπτική τροχιά, μέχρι που χάθηκε, μέσα σε μια εκτυφλωτική λάμψη στην ατμόσφαιρα!

Τι ήταν αυτό;

Όχι, πάντως, κάποιο UFO…

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστρονομικό Πλανητάριο, ήταν ένας διάττων αστέρας.

Ένα φωτεινό σημείο, δηλαδή, σαν αστέρας, που εμφανίζεται ξαφνικά από το πουθενά στο νυχτερινό ουρανό, κινείται με ταχύτητα ανιχνεύσιμη με γυμνό μάτι επί λίγα (συνήθως 1 ή 2) δευτερόλεπτα και μετά εξαφανίζεται. Στη δημοτική γλώσσα, για να το πούμε απλά, οι διάττοντες αστέρες ονομάζονται και «πεφταστέρια».

Στην πραγματικότητα, φυσικά, οι διάττοντες δεν έχουν καμιά συγγένεια με τους «μόνιμους» αστέρες του νυχτερινού ουρανού. Οι διάττοντες είναι μικροί μετεωροειδείς, μικροί ή μεγαλύτεροι κόκκοι διαστημικής σκόνης, που προέρχονται συνήθως από κομήτες και δεν ξεπερνούν σε διαστάσεις ένα σπυρί ρυζιού!

Στην Ιαπωνία, αλλά και παντού στον κόσμο, αυτό συμβαίνει κάθε μέρα, πολλές φορές, σπάνια, ωστόσο, είναι τόσο φωτεινό το φαινόμενο, ώστε να το δουν τόσοι πολλοί άνθρωποι.

