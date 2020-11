UNESCO: Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς από ψηλά

Από το μεγαλιθικό μνημείο του Στόουνχετζ στην Αγγλία (και τη σουηδική εταιρεία αεροφωτογραφίας και βιντεογραφίας Copter Shot), μέχρι το ρωμαϊκό αμφιθέατρο στην Αρλ της Γαλλίας (μέσα από τον φακό του Lucas Miguel).

Από το ηφαίστειο Αίτνα (από Planetlabs) μέχρι τη Βενετία και τη λιμνοθάλασσά της (από Maxar Technologies).

see UNESCO world heritage sites from above with these amazing aerial photographshttps://t.co/eHLu13O2wJ pic.twitter.com/2NsCfMgT19

— designboom (@designboom) November 7, 2020