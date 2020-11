Πανηγυρισμοί στους δρόμους μετά την εκλογή Μπάιντεν

Στον προεδρικό θώκο των ΗΠΑ βρίσκεται πλέον ο Τζο Μπάιντεν που μετά από ένα εκλογικό θρίλερ πολλών ημερών εκθρόνισε τον Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο.

Μπορεί η εκλογική διαδικασία να κράτησε ημέρες, ωστόσο η στήριξη του κόσμου στο πρόσωπο του Δημοκρατικού προέδρου ήταν τεράστια. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως έσπασε το ρεκόρ του Μπάρακ Ομπάμα και έγινε ο υποψήφιος με τις περισσότερες ψήφους στην ιστορία των εκλογών των ΗΠΑ.

Ως εκ τούτου, η εκλογή του δεν θα μπορούσε να μην πανηγυριστεί. Μετά τη νίκη του Μπάιντεν στην Πενσυλβάνια, κόσμος πλημμύρισε τους δρόμους σε Νέα Υόρκη, Μπρούκλιν, Φιλαδέλφεια και άλλα μεγάλα κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Επίσης, με μια συγχορδία κλάξον και επευφημιών, ένα πλήθος συνέρρευσε στο κέντρο της Ουάσινγκτον, στην περιοχή του Λευκού Οίκου, προκειμένου να γιορτάσει τη νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάντεν, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οταν τα Αμερικανικά δίκτυα ανακοίνωσαν τη νίκη του Δημοκρατικού Μπάιντεν, στην κομβική πολιτεία της Πενσυλβάνια, οι ιαχές που ακούστηκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης θύμιζαν αθλητικό γεγονός. Ανάλογα σκηνικά εκτυλίχθηκαν και στους δρόμους της Φιλαδέλφεια όπως μετέφερε το διεθνές δίκτυο BBC. Οπως και στο Μανχάταν.

The Upper West Side of Manhattan has spontaneously erupted in celebration! Congratulations 🍾🎉 #PresidentElectBiden pic.twitter.com/cQDAU9ruXg

— Joseph A. Bondy (@josephabondy) November 7, 2020