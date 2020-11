Ο Μέσι έχει λιγότερα γκολ και περισσότερες κάρτες από τον Ράμος φέτος

Βίους αντίθετους ακολουθούν Λιονέλ Μέσι και Σέρχιο Ράμος στη νέα σεζόν, με τον κάπτεν της Ρεάλ Μαδρίτης να έχει περισσότερα γκολ και παραδόξως, λιγότερες κάρτες από τον αρχηγό της Μπαρτσελόνα.

Μετά τις πρώτες έξι αναμετρήσεις στη La Liga, η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στη 12η θέση της βαθμολογίας και ο Λιονέλ Μέσι βιώνει και με τη βούλα τη χειρότερη σεζόν της καριέρας του, με μόλις ένα γκολ κι αυτό από εκτέλεση πέναλτι. Την ίδια ώρα, η Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει σε τροχιά κορυφής, θριάμβευσε στο μεταξύ τους Clasico και εύκολα ή δύσκολα ξελασπώνει, εν πολλοίς χάρη στον αρχηγό της.

Ο Σέρχιο Ράμος συνεχίζει από εκεί που το άφησε την περασμένη σεζόν, καθοδηγώντας τους Μερένγκες με την εμπειρία του στην άμυνα, αλλά και την παραγωγικότητά του στην επίθεση, σε σημείο που υπερέχει του Αργεντίνου σταρ στο ξεκίνημα της σεζόν, στις δύο βασικές κατηγορίες που τους… ενώνουν: Τα γκολ και τις κίτρινες κάρτες.

Ο 34χρονος κάπτεν της Βασίλισσας έχει βρει δίχτυα ήδη δύο φορές, μία παραπάνω από τον Μέσι, ενώ το παράδοξο είναι ότι έχει δεχθεί μόλις μία κάρτα και ότι ο Μέσι έχει φτάσει ήδη τις δύο, μετά και τα «νεύρα» που εκδήλωσε προς τον ρέφερι της αναμέτρησης κόντρα στην Αλαβές.

Sergio Ramos has more La Liga goals and fewer yellow cards than Messi this season 😳 pic.twitter.com/tbKG3lb1fL

— ESPN FC (@ESPNFC) November 2, 2020