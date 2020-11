Λευτέρης Πανταζής για Κόνι Μεταξά: «Τη ρώτησα και εγώ γιατί δεν είναι στο πάνελ»

Συνέντευξη στο 7 ΜΕΡΕΣ TV παραχώρησε ο Λευτέρης Πανταζής, ο οποίος αναφέρθηκε στην Κόνι Μεταξά και στο γεγονός ότι δεν την βλέπουμε πια στο πάνελ του Πρωινό.

Ένιωσες περηφάνια όταν η Κόνι Μεταξά κέρδισε στο Just the two of us;

Ναι. Αισθάνθηκα περήφανος που κέρδισε. Ήξερα τις δυνατότητες της. Όταν της επέτρεψαν να δείξει, όλα όσα έχει μάθει – γιατί πρέπει να σου πω ότι φοίτησε επί πέντε χρόνια σε μία από τις καλύτερες σχολές θεάτρου της Αμερικής στο Μαιάμι- ξεδίπλωσε όλες τις αρετές της.

Αγκάλιασα με αγάπη το παιδί μου γιατί ήθελα να της προσφέρω όσα δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να μου χαρίσουν οι γονείς μου. Χαίρομαι που τα κατάφερα. Με τον Τάσο Ξιάρχο έδεσαν πολύ. Ταίριαξαν. Έκαναν μαζί τα κοστούμια, σκηνοθετούσαν την εμφάνισή τους ,επέλεγαν τα τραγούδια που θα ερμηνεύσουν. Μου κατέκλεψαν οφείλω να σου πω τα καλλιτεχνικά μου ρούχα. Με ένα τρόπο ένιωθα ότι μπήκα και εγώ μαζί τους στο παιχνίδι. Επηρεάστηκα από την τόσο δημιουργική πορεία τους.

Η Κόνι Μεταξά συμμετείχε στο πάνελ του πρωινού προγράμματος της Φαιής Σκορδά. Γύρω στα μέσα Οκτώβρη, εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας, σταμάτησε να εμφανίζεται και στον προσωπικό τους λογαριασμό στο instagram έγραψε ότι δεν της πήγαινε ιδιαίτερα αυτή η διαδικασία.

Είναι στον ΑΝΤ1, απλώς ψάχνουν να βρουν ένα άλλο concept να κάνει, γιατί άλλα είχαν συμφωνήσει απ’ ό,τι μου είπε. Τη ρώτησα και εγώ γιατί δεν είναι στο πάνελ και μου απάντησε:

«Μπαμπά δε μπορούσα να κάνω gossip. Εγώ καλά καλά δε ξέρω τι γίνεται στην Ελλάδα. Έλειπα χρόνια. Δε μπορώ να κάνω κουτσομπολιό». Έχουν συζητήσει για να βρουν τι μπορεί να κάνει για να είναι χρήσιμη.