Ξεκινά σήμερα η τηλεκπαίδευση στα δημοτικά – Πώς θα γίνεται

Εκπαιδευτική Τηλεόραση: Το πρόγραμμα για τις 16 και 17 Νοεμβρίου

Η ειδική τηλεοπτική ζώνη εξ αποστάσεως μαθημάτων «Μαθαίνουμε στο σπίτι», που δημιουργήθηκε στη δημόσια τηλεόραση και απευθύνεται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επέστρεψε στην ΕΡΤ.

Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9:00 έως τις 12:00, η εκπαιδευτική τηλεόραση του υπουργείου Παιδείας μεταδίδεται από την ΕΡΤ2, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες της εποχής.

Αναλυτικά το πρόγραμμα από Τετάρτη 18 μέχρι Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

– Διαθεματικό Α’: Αγαθά και επαγγέλματα (Εκπαιδευτικός: Κωνσταντίνα Κότσαρη) – 22’12”

– Γλώσσα Α’-B’: Παραγωγή προφορικού λόγου (Εκπαιδευτικός: Κωνσταντίνα Πατρικάκου) – 18’27”

– Μαθηματικά Β’: Προπαίδεια (3) (Εκπαιδευτικός: Παναγιώτα Κοσμοπούλου) – 15’05”

– Γλώσσα Γ’: Παρόν-Παρελθόν (Εκπαιδευτικός: Δήμητρα Τσάλλα) – 25’35”

– Θεατρική αγωγή Γ’-Δ΄: Θέατρο Σκιών – Καραγκιόζης (Εκπαιδευτικός: Μάρω Λιάτσου) – 27’53”

– Γλώσσα Δ’: Εγκλίσεις των ρημάτων (Εκπαιδευτικός: Σοφία Παναγιωτοπούλου) – 21’29”

– Γλώσσα Ε’-ΣΤ΄: Οι βαθμοί του επιθέτου (Εκπαιδευτικός: Ιωάννα Χριστουλά) – 20’54”

-ΤΠΕ Ε’-ΣΤ’: Εισαγωγή στον προγραμματισμό (Εκπαιδευτικός: Κωνσταντίνος Ορκόπουλος) – 25’40”

ΠΕΜΠΤΗ 19/11

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

– Διαθεματικό Α’: Γλώσσα – Μαθηματικά – (Εκπαιδευτικός: Δώρα Τσιαγκάνη) – 28’16”

– Γλώσσα Α’-Β΄: Σύμφωνα που μπερδεύονται (Φ-Θ) (Εκπαιδευτικός: Κωνσταντίνα Πατρικάκου) – 22’32”

– Γλώσσα Β’: Παραγωγή και σύνθεση λέξεων – (Εκπαιδευτικός: Δήμητρα Ρουσσοπούλου) – 12’53”

– Ιστορία Γ’: Οι θεοί του Ολύμπου (Εκπαιδευτικός: Δήμητρα Καρατζογιάννη) – 17’12”

– Αγγλικά Γ’ – Δ’: From me to you! – (Εκπαιδευτικός: Αγάπη Δενδάκη) – 13’30”

– Γλώσσα Ε’: Εγκλίσεις των ρημάτων – (Εκπαιδευτικός: Μαρία Κουτσοκέρα) – 25’54”

– Γερμανικά Ε’: Α-Β & Λεξιλόγιο (Εκπαιδευτικός: Κυριακή Μαντέλλου) – 24’46”

– Γεωγραφία ΣΤ’: Φυσικές καταστροφές (Εκπαιδευτικός: Γιώτα Ασημακοπούλου) – 26’13”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/11

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

– Γλώσσα Α’: Ασκήσεις γραφής και φωνολογικής επίγνωσης (Εκπαιδευτικός: Δώρα Τσιαγκάνη) – 15’52”

– Θεατρική αγωγή Α’ – Β’: Δημιουργία κινουμένων σχεδίων (Εκπαιδευτικός: Ισμήνη Σακελλαροπούλου) – 18’12”

– Γλώσσα Β’ – Γ’: Πτώσεις (Εκπαιδευτικός: Ράνια Κουκλή) – 16’51”

– Μαθηματικά Γ’: Πώς λύνω προβλήματα (Εκπαιδευτικός: Δήμητρα Τσάλλα) – 25’54”

– Διαθεματικό Γ’ – Δ’: Η ελιά (Εκπαιδευτικός: Σοφία Παναγιωτοπούλου) – 23’39”

– Ιστορία Δ’: Η μάχη των Θερμοπυλών (Εκπαιδευτικός: Γιώργος Ποταμιάς) – 20′

– Μαθηματικά Ε’-ΣΤ΄: Εισαγωγή στα κλάσματα – Μέρος 1ο (Εκπαιδευτικός: Γιώργος Ανδρίκος) 23’31”

– Κοινωνική και πολιτική αγωγή ΣΤ’: Το άτομο και η διεθνής κοινότητα – (Εκπαιδευτικός: Νέλλη Πανανικολάου) 14΄47”

Τα μαθήματα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης είναι διαθέσιμα και στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX, στην κατηγορία ΠΑΙΔΙΚΑ/«Μαθαίνουμε στο σπίτι».