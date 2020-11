Το Γαλλικό Paris Match τίμησε τη μνήμη του Σον Κόνερι βάζοντάς τον στο εξώφυλλό του

To Γαλλικό περιοδικό Paris Match κυκλοφόρησε στο τεύχος 5 με 11 Νοεμβρίου 2020 με τον αξέχαστο Σκωτσέζο κινηματογραφικό σταρ Σον Κόνερι – Sean Connery στο εξώφυλλο του τιμώντας την μεγάλη προσφορά του στην 7η τέχνη αλλά και τη μνήμη του μιας και ο γεννημένος στο Εδιμβούργο, ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 90 του χρόνια στις 31 Οκτωβρίου 2020 αφήνοντας ένα μεγάλο κενό πίσω του αλλά και τις υπέροχες εικόνες και ρόλους του στο σινεμά όπως τον πράκτορα 007, Τζέιμς Μποντ που τόσο αριστοτεχνικά υποδύθηκε σε 7 ταινίες ξεκινώντας το 1962 με το «Dr. No».

Ο τίτλος του αφιερώματος του Paris Match είναι «Ο κατάσκοπος που αγαπήσαμε» καθώς και «Κατάσκοπος και Τζέντλεμαν» ενώ αυτό που τονίζεται στο άρθρο του εβδομαδιαίου Γαλλικού περιοδικού, με την υπογραφή Dany Jucaud, είναι πως ο Κόνερι παρότι έπαιξε σε πολλές περιπέτειες, ήταν στην προσωπική του ζωή ένας ήσυχος άνθρωπος και υπήρξε το αρχέτυπο του Βρετανικού σικ. Η κομψότητα και γοητεία του και τα πάνω από 50 χρόνια καριέρας του, του χάρισαν και την απονομή του τίτλου του Sir/Σερ από την Βασίλισσα Ελισάβετ το 2000 στο παλάτι του Μπάκιγχαμ με τον Κόνερι να είναι ντυμένος με το παραδοσιακό σκωτσέζικο κιλτ.

Είχε ωστόσο κερδίσει ο ιδιαίτερα αυτός γοητευτικός ηθοποιός τον τίτλο της ευγένειας και την αποδοχή χρόνια πριν στις καρδιές τόσο του ανδρικού όσο και του γυναικείου κοινού.

Οι άνδρες τον θαύμαζαν και σχεδόν τον ζήλευαν ενώ οι γυναίκες τον λάτρευαν και τον «έτρωγαν» με τα μάτια, έγραψε το Paris Match ενώ πρόσθεσε πως μετά από 7 ταινίες Μποντ (οι 6 επίσημα της σειράς) ο Κόνερι άφησε τον μυθικό αυτό κινηματογραφικό ήρωα και τα κλειδιά της Aston Martin, του μοντέρνου & κομψού αυτοκινήτου που οδηγούσε ως Μποντ στον διάδοχο του Ρότζερ Μουρ. Συνεργάστηκε με κορυφαίους σκηνοθέτες από τον Σίντνει Λιούμετ και τον Ζαν Ζακ Ανό μέχρι τον Τζον Χιούστον στο «The Man Who Would Be King – Ο Άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς» το 1975, τον Τζον Μπούρμαν, τον Μπράιαν Ντε Πάλμα και τον Στίβεν Σπίλμπεργκ που του είχε προτείνει να παίξει και τον 4ο Ιντιάνα Τζόουνς, «Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull» το 2008 αλλά ο Κόνερι είπε όχι όπως και στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» του Πίτερ Τζάκσον στις αρχές της δεκαετίας του 2000, έτσι η τελευταία του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη παρέμεινε ως Άλαν Κουάτερμαν στην περιπέτεια βασισμένη σε κόμικ, σε σκηνοθεσία Stephen Norrington με τίτλο «The League of Extraordinary Gentlemen» το 2003.

Το περιοδικό Paris Match δημοσίευσε και 2 ωραίες φωτ. των γυναικών που παντρεύτηκε και σφράγισαν την προσωπική του ζωή, της Αυστραλής καλλονής Diane Cilento, με την οποία έζησε από το 1962 έως το 1973 και απέκτησαν ένα γιο τον Τζέισον και την Γαλλίδα ζωγράφο Micheline Roquebrune, μία ευχάριστη και ταλαντούχα γυναίκα με ύψος 1,56, στην ίδια ηλικία με τον Κόνερι, με την οποία γνωρίστηκαν σ’ ένα τουρνουά γκολφ στην Καζαμπλάνκα στο Μαρόκο το 1970 και το ’75 παντρεύτηκαν. Για τον Κόνερι ήταν ο 2ος γάμος του ενώ για την Μισελίν ο 3ος. Όπως γράφει το περιοδικό, η Μισελίν ήταν ο φύλακας άγγελος του, η γυναίκα που φρόντιζε για όλα καθώς και για τα οικονομικά του διάσημου στα πέρατα της γης, συζύγου της.

Τέλος με αφορμή τον θάνατο του σπουδαίου ηθοποιού Σον Κόνερι που το 1988 τιμήθηκε με το Όσκαρ καλύτερου β’ ανδρικού ρόλου για το φιλμ «Οι Αδιάφθοροι» του Μπράιαν Ντε Πάλμα, τα καταστήματα Videorama με την μεγαλύτερη ταινιοθήκη στην Ελλάδα, ετοίμασαν ένα αφιέρωμα με όλες τις ταινίες του. Το μεγάλο αυτό αφιέρωμα στην φιλμογραφία του Σον Κόνερι, μπορείτε να το βρείτε και διαδικτυακά στο www.videorama.gr.