ΗΠΑ: Εκαναν πάρτι για τα γενέθλια του 99χρονου παππού και κόλλησαν κορονοϊό δεκατρείς συγγενείς!

Στις ΗΠΑ φαίνεται πως δεν βάζουν μυαλό. Πώς αλλιώς να χαρακτηριστεί – πέρα από ανώριμη – η μάζωξη που έγινε προς τιμήν του σχεδόν αιωνόβιου παππού τους στο Σεν Λούις των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα τις επόμενες ημέρες να διαγωνστούν 13 από τους συγγενείς με κορονοϊό.

Η οικογένεια του 99χρονου Ραλφ Γκολντστίκερ μαζεύτηκε στο σπίτι του τον περασμένο μήνα για τα γενέθλιά του, σύμφωνα με το Fox.

From their 99-year-old father to a 3-year-old great-nephew, more than a dozen relatives felt the effects of the family trip that turned into a super spreader.​ https://t.co/I3dzfvN8Fm

