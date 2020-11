Διευκρινίσεις Χαρδαλιά: Τι ισχύει για take away και delivery από την Παρασκευή

Διευκρινίσεις σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών take away και delivery μετά τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00 έως τις 5 το πρωί, αρχής γενομένης από την Παρασκευή, έδωσε η γ.γ Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα αναφέρει πως σχετικά με τη λειτουργία των take away και delivery κατά τις ώρες 21.00 – 05.00, «διευκρινίζουμε ότι δεν τίθεται ζήτημα απαγόρευσης των υπηρεσιών παράδοσης κατ' οίκον (delivery) κατά τις ώρες αυτές. »Επίσης, διευκρινίζουμε ότι η παραλαβή από εν λειτουργία καταστήματα (take away) συνεχίζεται μετά τις 21.00 και καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας τους, όχι όμως ως αυτοτελής λόγος μετακίνησης, αλλά στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων μετακινήσεων κατά τις ώρες αυτές».

Ο Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε το απόγευμα τα νέα έκτακτα μέτρα που τίθενται σε εφαρμογή πανελλαδικά από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Συγκεκριμένα, οι μετακινήσεις περιορίζονται αποκλειστικά σε αυτές που συνδέονται με λόγους εργασίας, εξαιρετικές περιπτώσεις προβλημάτων υγείας και μικρή βόλτα με το κατοικίδιο «σε κοντινή απόσταση από την κατοικία», όπως είπε ο υφυπουργός. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η αποστολή SMS στο 13033 και, στην περίπτωση μετακίνησης λόγω εργασίας, η επίδειξη των απαραίτητων εγγράφων στους τυχαίους ελέγχους.

Ο κ. Χαρδαλιάς διευκρίνισε πως οι έξοδοι για ατομική άθληση δεν αφορούν στην προπόνηση αθλητικών σωματείων αλλά σε άθληση το πολύ τριών ατόμων, με ισχυρή σύσταση για κίνηση κοντά στην κατοικία τους. Επανέλαβε δε ότι το κυνήγι και το ψάρεμα δεν επιτρέπεται, καθώς η απαγόρευση κρίθηκε απαραίτητη για την αποφυγή περιττών μετακινήσεων.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την τηλεργασία, ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε πως κάθε οργανισμός του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, υποχρεούται να διαθέτει ανά πάσα στιγμή έκθεση με το απολύτως απαραίτητο προσωπικό και τους εργαζομένους που έχουν τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας.