Ανταλλάσσουν εξώδικα ο Νίκος Κοκλώνης με τη Ραχήλ Μακρή – Τι συνέβη

Μία διαμάχη έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στον Νίκο Κοκλώνη και την Ραχήλ Μακρή σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τίνας Μεσσαροπούλου στην εκπομπή «Happy Day» καθώς η πρώην βουλευτής κατηγορεί την παραγωγή του μουσικού σόου ότι δεν έχει λάβει το χρηματικό ποσό που ήταν καταγεγραμμένο στη σύμβασή της για τη συμμετοχή της στο Just the 2 of us.

Από την άλλη πλευρά, ο Νίκος Κοκλώνης ισχυρίζεται ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι η Ραχήλ Μακρή έχει λάβει όλα τα χρήματα για τα πέντε επεισόδια που είχε συμφωνήσει.

«Η Ραχήλ Μακρή ζητά τα χρήματα μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Η σύμβασή της λύθηκε στις 23/11 μετά από απαίτηση της παραγωγής. Ζητάει τα χρήματα από το πρώτο επεισόδιο μέχρι και τη λήξη της σύμβασης. Έρχεται όμως η απάντηση του Νίκου Κοκλώνη που λέει ότι για λόγους προγραμματισμού, η σύμβαση μπορεί να λυθεί ανά πάσα στιγμή.

Ο Νίκος Κοκλώνης υποστηρίζει ότι τα χρήματα έχουν καταβληθεί προτού καν γίνει το εξώδικο. Έχουν καταβληθεί χρήματα όχι για το ένα επεισόδιο, αλλά και για τα πέντε», δήλωσε η δημοσιογράφος χαρακτηριστικά.