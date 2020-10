Tweet της Μπαρτσελόνα: “Γιουβέντους, χαιρόμαστε που είδες τον GOAT στο γήπεδό σου”

Είχαν περάσει ελάχιστα λεπτά από το φινάλε του αγώνα Γιουβέντους – Μπαρτσελόνα για τη δεύτερη αγωνιστική του UEFA Champions League, όταν οι Καταλανοί δημοσίευσαν το απόλυτο tweet για τον ηγέτη τους, ένα tweet ξεκάθαρη “σπόντα” προς τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που όμως δεν μπορεί να πει κάποιος ότι πέρασε τα όρια. Ήταν απλώς λίγο… πικάντικο. Έως πολύ.

“Είμαστε ευτυχείς που μπόρεσες να παρακολουθήσεις τον GOAT (greatest of all time) στο γήπεδό σου, Γιουβέντους” έγραφε η λεζάντα, με τον Λιονέλ Μέσι στη φωτογραφία από τον αγώνα στον οποίο δεν συμμετείχε ο άνθρωπος με τον οποίο τον συγκρίνουν οι πάντες τα τελευταία 15 χρόνια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

We are glad you were able to see the 🐐 on your pitch, @juventusfcen! 😘 pic.twitter.com/yh74wh0lNJ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2020