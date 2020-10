Θετικός στον κορωνοϊό ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ.Ελλάδας,Τάκης Παπαδόπουλος – Τι είπε για το τεστ

Η ανακοίνωσή του μέσω facebook:

Χωρίς να έχω κάποιο σύμπτωμα ή ενόχληση, αλλά για προληπτικούς λόγους, έκανα τεστ για covid, το οποίο βρέθηκε θετικό.

Στο ίδιο τεστ υποβλήθηκε και η οικογένειά μου και ευτυχώς το αποτέλεσμα γι’ αυτούς ήταν αρνητικό.

Αμέσως ακολούθησα την διαδικασία που επιβάλλουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ενημερώνοντας όσους ήρθα σε άμεση επαφή το τελευταίο διάστημα.

Και θα παραμείνω σε καραντίνα όσο χρειαστεί. Δεν παρουσιάζω κανένα από τα γνωστά συμπτώματα ή παρενέργειες.

Καθ’ όλη την διάρκεια της πανδημίας πάντοτε τηρούσα τους κανόνες προστασίας και προφύλαξης. Κι αυτό δείχνει ότι ο ιός είναι και ύπουλος και άγνωστος ακόμα. Και μας αφορά όλους.

Οπότε δεν πρέπει να χαλαρώνουμε.

Αλλά να προσέχουμε και να ακούμε τους ειδικούς. Χωρίς υπερβολές και υστερίες, αλλά και χωρίς αφορισμούς.

Ευχαριστώ πολύ όλους αυτούς που διαπίστωσαν την απουσία μου το τελευταίο διήμερο και επικοινώνησαν μαζί μου για ευχές και λόγια συμπαράστασης.

Τελικά απ’ ό, τι φαίνεται θα βρω αναγκαστικά εκείνες τις λίγες ημέρες ξεκούρασης που μου συνέστηναν οι φίλοι και οι συνεργάτες μου.

Για ενδοσκόπηση, ανασύνταξη δυνάμεων, προγραμματισμό νέων σχεδίων και δράσεων.

Άλλωστε στη ζωή χρειάζονται τέτοια διαλείμματα. Γιατί όπως λέει κι ο γνωστός αμερικανος τραγουδοποιος (στον δίσκο που θα κυκλοφορήσει μέσα στην εβδομάδα) :

“Footsteps crackling on a gravel road

Stars vanish in a sky as black as stone

One minute you’re here

Next minute you’re gone”

Δεν φοβόμαστε.

Συνεχίζουμε…